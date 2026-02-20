電子部品保護の必須ソリューション―ESD防止トレイ市場、2031年7.73億ドル規模へ
静電気放電（ESD）防止トレイは、静電気に敏感なデバイスの保管および輸送に使用される特殊なトレイである。これらのトレイは帯電防止機能を有し、静電気放電による電子部品の損傷を効果的に防止することができる。通常、導電性または帯電防止性プラスチックで製造される。
静電気放電（ESD）防止トレイは、製造コストの削減および環境への影響を軽減するため、再利用可能な設計とされることが一般的である。さまざまな電子製品のニーズに対応するため、ESDトレイは顧客の具体的な要件に応じてカスタマイズされることが多い。集積回路、半導体デバイス、電子部品など、静電気に敏感な電子製品の包装および輸送において広く使用されており、電子製品の製造、輸送、保管の各段階で活用されている。
静電気放電（ESD）防止トレイの市場は、電子部品の高密度化・小型化に伴い、その重要性が年々高まっている。電子デバイスの微細化が進むなか、極めて小さな静電気でも製品に致命的な損傷を与えるリスクがあるため、製造現場や物流工程におけるESD対策が不可欠となっている。これにより、トレイ型のESD対策製品への需要が幅広い分野で拡大しつつある。
近年では、ESD防止トレイの素材や設計においても進化が見られる。単なる導電性プラスチックから、静電気拡散性を備えた高機能材料への移行が進み、より高度な保護性能を実現している。また、製造現場での自動化が進むことで、トレイのサイズ・形状の規格化やロボットとの整合性も重視される傾向にあり、製品開発においても柔軟な対応力が求められている。
ESD防止トレイ市場の成長を支える主な要因として、電子機器産業の持続的な成長が挙げられる。特に半導体、自動車用電子機器、医療用電子機器などの分野では、精密で高価な電子部品が数多く使用されるため、それらを保護するESD対策製品への需要が安定している。さらに、グローバルなサプライチェーンの構築が進む中で、安全性と品質管理の観点からもESDトレイの導入が加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界静電気放電（ESD）防止トレイ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594847/electrostatic-discharge--esd--trays）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.2%で、2031年までにグローバル静電気放電（ESD）防止トレイ市場規模は7.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 静電気放電（ESD）防止トレイ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341867/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341867/images/bodyimage2】
図. 世界の静電気放電（ESD）防止トレイ市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、静電気放電（ESD）防止トレイの世界的な主要製造業者には、Sunrise、Daewon、Peak Internationalなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約24.0%の市場シェアを持っていた。
企業としては、環境規制への配慮やSDGsへの対応を背景に、再利用可能かつリサイクル性に優れた製品開発が求められている。従来の使い捨て型トレイからの脱却を図る動きが強まり、耐久性と性能を両立したESDトレイの設計が重要な差別化要因となっている。さらに、物流効率の最適化を図るため、積み重ねやすさや軽量化も設計に反映させることが競争力強化につながる。
静電気放電（ESD）防止トレイは、製造コストの削減および環境への影響を軽減するため、再利用可能な設計とされることが一般的である。さまざまな電子製品のニーズに対応するため、ESDトレイは顧客の具体的な要件に応じてカスタマイズされることが多い。集積回路、半導体デバイス、電子部品など、静電気に敏感な電子製品の包装および輸送において広く使用されており、電子製品の製造、輸送、保管の各段階で活用されている。
静電気放電（ESD）防止トレイの市場は、電子部品の高密度化・小型化に伴い、その重要性が年々高まっている。電子デバイスの微細化が進むなか、極めて小さな静電気でも製品に致命的な損傷を与えるリスクがあるため、製造現場や物流工程におけるESD対策が不可欠となっている。これにより、トレイ型のESD対策製品への需要が幅広い分野で拡大しつつある。
近年では、ESD防止トレイの素材や設計においても進化が見られる。単なる導電性プラスチックから、静電気拡散性を備えた高機能材料への移行が進み、より高度な保護性能を実現している。また、製造現場での自動化が進むことで、トレイのサイズ・形状の規格化やロボットとの整合性も重視される傾向にあり、製品開発においても柔軟な対応力が求められている。
ESD防止トレイ市場の成長を支える主な要因として、電子機器産業の持続的な成長が挙げられる。特に半導体、自動車用電子機器、医療用電子機器などの分野では、精密で高価な電子部品が数多く使用されるため、それらを保護するESD対策製品への需要が安定している。さらに、グローバルなサプライチェーンの構築が進む中で、安全性と品質管理の観点からもESDトレイの導入が加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界静電気放電（ESD）防止トレイ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594847/electrostatic-discharge--esd--trays）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.2%で、2031年までにグローバル静電気放電（ESD）防止トレイ市場規模は7.73億米ドルに達すると予測されている。
図. 静電気放電（ESD）防止トレイ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341867/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341867/images/bodyimage2】
図. 世界の静電気放電（ESD）防止トレイ市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、静電気放電（ESD）防止トレイの世界的な主要製造業者には、Sunrise、Daewon、Peak Internationalなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約24.0%の市場シェアを持っていた。
企業としては、環境規制への配慮やSDGsへの対応を背景に、再利用可能かつリサイクル性に優れた製品開発が求められている。従来の使い捨て型トレイからの脱却を図る動きが強まり、耐久性と性能を両立したESDトレイの設計が重要な差別化要因となっている。さらに、物流効率の最適化を図るため、積み重ねやすさや軽量化も設計に反映させることが競争力強化につながる。