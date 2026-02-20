レポートオーシャン株式会社プレスリリース :レクリエーション用車両市場2035年までに2093億米ドル規模に成長へ 年間平均成長率11.55％で拡大 アドベンチャー旅行急増と次世代RV技術革新が牽引
レクリエーション用車両市場は、旅行嗜好の変化、デジタルプラットフォームの浸透、インフラ整備の拡大を背景に、力強い構造的成長モメンタムを維持している。2025年に700億1,000万米ドルと評価された同市場は、2035年までに2,093億米ドルへ拡大すると予測され、2026年～2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）11.55％という高い成長が見込まれている。この加速的な成長軌道は、レジャー旅行、体験型観光、ハイブリッド型居住モデルが融合するモビリティ変革の進展を反映している。
レクリエーショナル・ビークル（RV）とは、シャーシおよび車輪を備えた移動可能な居住ユニットであり、大きくモーターホームと牽引式トレーラーに分類される。モーターホームは車両本体に動力を内蔵する一方、トラベル・トレーラーやフィフスホイールを含む牽引式RVは別の車両によって牽引される。多くの地域において、これらの車両はアウトドア旅行用途にとどまらず、季節居住、リモートワーク、ノマド型ライフスタイル向けの柔軟な住宅代替手段としても位置付けられつつある。
市場ダイナミクス
市場の推進要因
デジタルレンタルプラットフォームが所有経済モデルを再構築し、市場アクセスを拡大
シェアリングエコノミーの急速な拡大は、レクリエーション用車両市場における需要拡大の変革的ドライバーとなっている。OutdoorsyやRVshareなどのP2Pレンタルプラットフォームは、消費者の参入障壁を引き下げると同時に、車両所有者に新たな収益機会を創出し、RV旅行へのアクセスを再定義している。
Outdoorsyは2024年に20万件超の予約を仲介すると予測しており、平均レンタル期間は約5泊で安定している。これは、短期化しつつも頻度の高いレクリエーション旅行へのシフトを示している。一方、主要プラットフォーム全体のユニークレンターユーザー数は2024年末までに75万人を超えると見込まれ、広範な市場浸透が進んでいる。
在庫拡大も加速しており、RVshareは2024年上半期だけで1万5,000件以上の新規オーナー掲載を追加した。ピークシーズンの価格水準も堅調で、2024年のクラスCモーターホームの平均1泊レンタル料金は215米ドルに達している。さらに、2025年には最大150万米ドルの賠償責任補償を提供する新たな保険提携が導入され、プラットフォームへの信頼性が一段と強化された。
特筆すべき点として、2024年にはトラベル・トレーラーが最も予約件数の多いカテゴリーとなり、9万件超のレンタル取引を記録した。アクティブなオーナーは2024年に平均約1万2,500米ドルの年間レンタル収入を得ると予測され、資産活用効率の向上と新規供給の流入を促進している。これらの動向は、予測期間中におけるアドレス可能市場の構造的拡大を後押ししている。
市場の抑制要因
環境規制および高い所有コストが構造的な逆風に
堅調な需要基盤にもかかわらず、規制強化やコスト上昇は市場拡大を抑制する可能性がある。世界的な脱炭素目標および燃費規制の強化は、メーカーに対するコンプライアンス圧力を高めている。燃料税や排出量連動課税の引き上げは、輸送および運用コストを押し上げ、消費者の購買意欲を抑制する可能性がある。
