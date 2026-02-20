GIGABYTE、Ryzen 7 170とGeForce RTX 5050を搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 5THP3JP864SP」を発売

GIGABYTE、Ryzen 7 170とGeForce RTX 5050を搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 5THP3JP864SP」を発売