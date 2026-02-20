2月20日(金)よりBODYMAKER直営サイト・直営店舗で 半額多数の「売りつくしFINAL SALE」を開催! 同タイトルのDMを発行
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで
行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、公式直営サイトおよび直営店舗で半額多数の「売りつくしFINAL SALE」を2月20日(金)から3月末日まで開催いたします。新作・旧作アイテムを最大半額の特別価格でご提供します。また、「売りつくしFINAL SALE」開催に合わせてお得な在庫処分目玉アイテムを多数掲載したDMも発行いたしました。目玉アイテムとして一例を紹介すると、冬の定番ネックウォーマーなど\1,990→\990の半額やジムやトレーニングウエアとして人気のbmtwスーパーストレッチTシャツハーフスリーブ１枚\1,490が２枚で\2,000などお得が満載。また今回は、裏表紙から4ページほど人気のマラソン特集を掲載。ランニングバッグを限定300セット限り2点で\1，000など。お客様にお得なお買い物を楽しんでいただけます。今回も送料無料商品多数あり、BODYMAKERは挑戦し続けます。ぜひこの機会にBODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともご覧ください。
売りつくしFINAL SALEはこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/e/edm2023
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342007/images/bodyimage1】
▼同タイトルの DMを発行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342007/images/bodyimage2】
▼マラソン特集掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342007/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
