弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、会議録音AI要約機能を搭載 - 録音ファイルをアップロードするだけで議事録・タスク・期日を自動抽出、Miitel連携で通話記録も自動取り込み -
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342325/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、弁護士事務所向けAI法務SaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、会議録音ファイルからAIが自動で文字起こし・要約・タスク抽出・期日抽出を行う「会議録音AI要約」機能を2026年2月に搭載したことをお知らせいたします。
あわせて、AI搭載IP電話サービス「Miitel（ミーテル）」との連携機能も提供を開始し、通話完了後の録音データ自動取り込みに対応いたしました。
■ 開発の背景
弁護士の業務時間の多くは、依頼者との打ち合わせ、相手方代理人との交渉、事務所内の案件方針会議、裁判所との協議など、さまざまな会議・通話に費やされています。日本弁護士連合会の調査によれば、弁護士の年間平均労働時間は2,321時間に及び、そのうち相当の時間が会議とその事後処理に充てられています。
こうした会議のたびに決定事項やタスクが生まれますが、議事録の作成は後回しにされがちです。会議が連続する日には、夕方にはどの会議で何を決めたか記憶があいまいになり、依頼者への約束事項やタスクの期限が抜け落ちるリスクが生じます。
当社は、この「会議後の事務処理」という弁護士共通の課題に対し、AIによる自動化で応えるべく本機能を開発いたしました。
■ 「会議録音AI要約」機能の概要
本機能は、会議の録音ファイルをAILEXにアップロードするだけで、以下の処理を自動的に実行します。
（1）AI文字起こし
OpenAI Whisper APIによる高精度な日本語音声認識で、録音データをテキストに変換します。対応形式はMP3、M4A、WAV、MP4、WebMなど主要な音声形式を網羅しています。1時間の会議録音で約5～10分で処理が完了します。
（2）AI構造化分析
文字起こしテキストをAnthropic Claude APIで分析し、以下の情報を構造化して抽出します。
・会議要約（参加者、議題、決定事項、未決事項）
・重要ポイントのリストアップ
・言及された法令・判例の検出
（3）タスク自動抽出
会議中の「～してください」「～までに確認する」といった発言から、タスクを自動的にリストアップします。各タスクには担当者のヒント、期限（自然言語から日付に変換）、優先度が付与されます。抽出されたタスクは、弁護士が確認の上ワンクリックでAILEXのタスク管理に直接登録できます。
（4）スケジュール自動抽出
「次回期日は3月15日」「書面提出期限は来週金曜」といった発言から、スケジュール候補を自動検出します。AILEXのスケジュール管理に登録でき、Google Calendar連携を設定している場合はカレンダーにも同期されます。
（5）案件一元管理
録音データ、文字起こしテキスト、AI要約、抽出タスク、抽出スケジュールのすべてが案件に紐付けて管理されます。文字起こしテキストは文書として保存でき、AILEXの全文検索の対象にもなります。
■ Miitel連携による通話記録の自動取り込み
RevComm社が提供するAI搭載IP電話サービス「Miitel」との連携機能も同時に提供を開始しました。
Miitelで通話が完了すると、AILEXがWebhook経由で通知を受信し、以下のフローを自動で実行します。
（1）通話録音ファイルの自動ダウンロード
（2）Whisper APIによる文字起こし
（3）Claude APIによる構造化分析・タスク抽出・スケジュール抽出
（4）通話相手の電話番号からAILEXの依頼者データベースを照合し、案件候補を自動提案
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、弁護士事務所向けAI法務SaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、会議録音ファイルからAIが自動で文字起こし・要約・タスク抽出・期日抽出を行う「会議録音AI要約」機能を2026年2月に搭載したことをお知らせいたします。
あわせて、AI搭載IP電話サービス「Miitel（ミーテル）」との連携機能も提供を開始し、通話完了後の録音データ自動取り込みに対応いたしました。
■ 開発の背景
弁護士の業務時間の多くは、依頼者との打ち合わせ、相手方代理人との交渉、事務所内の案件方針会議、裁判所との協議など、さまざまな会議・通話に費やされています。日本弁護士連合会の調査によれば、弁護士の年間平均労働時間は2,321時間に及び、そのうち相当の時間が会議とその事後処理に充てられています。
こうした会議のたびに決定事項やタスクが生まれますが、議事録の作成は後回しにされがちです。会議が連続する日には、夕方にはどの会議で何を決めたか記憶があいまいになり、依頼者への約束事項やタスクの期限が抜け落ちるリスクが生じます。
当社は、この「会議後の事務処理」という弁護士共通の課題に対し、AIによる自動化で応えるべく本機能を開発いたしました。
■ 「会議録音AI要約」機能の概要
本機能は、会議の録音ファイルをAILEXにアップロードするだけで、以下の処理を自動的に実行します。
（1）AI文字起こし
OpenAI Whisper APIによる高精度な日本語音声認識で、録音データをテキストに変換します。対応形式はMP3、M4A、WAV、MP4、WebMなど主要な音声形式を網羅しています。1時間の会議録音で約5～10分で処理が完了します。
（2）AI構造化分析
文字起こしテキストをAnthropic Claude APIで分析し、以下の情報を構造化して抽出します。
・会議要約（参加者、議題、決定事項、未決事項）
・重要ポイントのリストアップ
・言及された法令・判例の検出
（3）タスク自動抽出
会議中の「～してください」「～までに確認する」といった発言から、タスクを自動的にリストアップします。各タスクには担当者のヒント、期限（自然言語から日付に変換）、優先度が付与されます。抽出されたタスクは、弁護士が確認の上ワンクリックでAILEXのタスク管理に直接登録できます。
（4）スケジュール自動抽出
「次回期日は3月15日」「書面提出期限は来週金曜」といった発言から、スケジュール候補を自動検出します。AILEXのスケジュール管理に登録でき、Google Calendar連携を設定している場合はカレンダーにも同期されます。
（5）案件一元管理
録音データ、文字起こしテキスト、AI要約、抽出タスク、抽出スケジュールのすべてが案件に紐付けて管理されます。文字起こしテキストは文書として保存でき、AILEXの全文検索の対象にもなります。
■ Miitel連携による通話記録の自動取り込み
RevComm社が提供するAI搭載IP電話サービス「Miitel」との連携機能も同時に提供を開始しました。
Miitelで通話が完了すると、AILEXがWebhook経由で通知を受信し、以下のフローを自動で実行します。
（1）通話録音ファイルの自動ダウンロード
（2）Whisper APIによる文字起こし
（3）Claude APIによる構造化分析・タスク抽出・スケジュール抽出
（4）通話相手の電話番号からAILEXの依頼者データベースを照合し、案件候補を自動提案