ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーの2026年版市場レポートの新機能
構造化された評価モデル、インタラクティブな分析ツール、拡張されたエコシステムの網羅により、市場インテリジェンスの意思決定への活用方法が変化しています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーの2026年版レポートでは、市場データの整理、解釈、および活用方法を変えるための再設計された構造が導入されています。更新された過去データおよび将来予測は引き続き中心的な役割を果たしていますが、レポートには現在、標準化された評価フレームワーク、インタラクティブなデータ機能、競争環境、サプライチェーン、製品動向、新興技術、スタートアップ、地域別パフォーマンスに関するより広範な背景情報が組み込まれています。
これらの更新の目的は実用性にあります。単なる参考資料としてではなく、体系的な比較、より明確な優先順位付け、そしてより厳密な社内戦略議論を支援するように構成されています。
市場魅力度スコアリングフレームワーク
市場の規模、成熟度、競争強度、リスクへの影響度が異なる場合、市場の評価および比較は困難になる可能性があります。2026年版レポートでは、以下の4つの主要な要素に基づいて各市場を評価する一貫したスコアリングシステムが導入されています。
・成長可能性
・競争強度
・戦略的重要性
・リスクへの影響度
各市場には0から100の統合スコアが付与され、相対的な機会レベルを区別する階層分類が併記されています。
重要なのは、スコアリングが要因ごとに分解されている点です。ユーザーは単一の総合値に依存するのではなく、各評価の背景となる要因を確認できます。この構造は、市場の選定、拡張戦略の順序付け、地域間のポートフォリオ比較、体系的な経営層の議論を支援します。
総アドレス可能市場分析
予測される成長率だけでは機会の全体像を把握することはできません。この課題に対応するため、2026年版レポートでは、完全浸透シナリオにおける収益の上限を推定する明確に定義された総アドレス可能市場の枠組みが導入されています。
総アドレス可能市場モデルは、以下の透明性のある前提に基づいて構築されています。
・明確に定義された需要範囲
・推定顧客数
・平均販売価格
この手法は法人向け市場および消費者向け市場の両方に一貫して適用されます。期待される成長率と理論上の最大機会を分離することで、この枠組みは企業が自社の収益目標が現実的な市場上限と一致しているかを評価するのに役立ちます。
企業マトリックスによる競争ポジショニング
企業を順に列挙するのではなく、競争環境は現在、構造化されたスコアリングマトリックスによって可視化されています。企業は以下の2つの主要な軸に基づいて配置されます。
・製品革新性
・ブランド力
相対的な収益規模はバブルサイズによって表現されます。
この形式により、競争構造の迅速な解釈が可能になります。確立されたリーダー、新興の挑戦者、特化型のニッチ企業が単一の視覚的な表示で示されます。このマトリックスは、長い説明を必要とせずに競争強度や潜在的な未開拓機会を明確にします。
予測調整機能付き統合エクセルデータダッシュボード
2026年版レポートには、文章による分析を補完するために設計された統合エクセルデータダッシュボードも含まれています。このダッシュボードには以下が統合されています。
・過去のパフォーマンスデータ
