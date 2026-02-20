AI信頼・リスク・セキュリティ管理市場は企業によるAIガバナンスおよびセキュリティ強化により年平均成長率17％で拡大へ
金融サービス、ロボティクス、IoT、自動運転モビリティ分野におけるAI導入の加速に伴い、2029年までに市場規模は50億ドルを超える見込みです。
AI信頼・リスク・セキュリティ管理（TRiSM）市場は、2029年まで年平均成長率（CAGR）17％で成長し、市場規模は50億ドルを超えると予測されています。この成長は、人工知能システムが企業の業務運営により深く組み込まれるにつれて、体系的なガバナンス、コンプライアンス監督、セキュリティ管理の重要性が高まっていることを反映しています。
より広範な人工知能市場は2029年までに約2,500億ドルに達すると予測されている一方で、AI信頼・リスク・セキュリティ管理はその約2％を占める見込みです。2029年までに1兆2,711億ドルに達すると見込まれる情報技術産業全体の中では、TRiSM市場は市場全体の約0.3％を占めると推定されています。
技術分野全体の中では依然として比較的小規模なセグメントであるものの、その成長率は責任あるAI導入に対する企業の関心の高まりを示しています。
地域別展望：北米が主導へ
北米は2029年におけるAI信頼・リスク・セキュリティ管理の最大地域市場となり、市場規模は18億2,600万ドルに達する見込みです。同地域は2024年の8億3,700万ドルから年平均成長率17％で成長すると予測されています。
この拡大は、AI搭載ロボットの活用増加およびIoTや接続デバイスの普及拡大によって支えられています。各産業の企業がAI主導の自動化を導入し、接続技術を業務に統合する中で、信頼・リスク・セキュリティの体系的な枠組みに対する需要は一層高まっています。
国別視点：米国が最前線に
米国は2029年までに最大の国別市場となり、市場規模は15億7,000万ドルに達すると予測されています。同市場は2024年の7億2,300万ドルから年平均成長率17％で成長する見込みです。
同国における成長は、デジタルおよびオンライン取引の増加や自動運転車の普及傾向によって支えられています。金融サービス、デジタルプラットフォーム、モビリティソリューションがよりAI主導型となるにつれて、安全かつコンプライアンスに準拠した運用を確保するための監督体制の重要性が高まっています。
構成要素別分析：ソリューションが市場を主導
市場は構成要素別にソリューションとサービスに分類されます。2029年までにソリューション分野は市場全体の76％を占め、37億8,800万ドルに達すると見込まれています。
ソリューションの成長は以下の構造的要因によって支えられています。
・AI主導型サイバーセキュリティフレームワークへの需要
・脅威検知における機械学習の統合拡大
・自動化されたリスク評価ツールの必要性
・データ保護およびコンプライアンスソリューションの拡大
・予測分析の進展
・AIガバナンス要件に対する認識の高まり
・規制およびコンプライアンス圧力
企業がより多くのAIモデルや自動化システムを導入する中で、ガバナンス、監視、コンプライアンスのための体系的なソリューションはリスク管理戦略の中心となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342289/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342289/images/bodyimage2】
導入形態：オンプレミス型への選好
導入形態別では、市場はオンプレミス型とクラウド型に分類されます。
オンプレミス分野は2029年までに最大となり、市場全体の58％、すなわち28億7,900万ドルを占める見込みです。
この選好は以下によって支えられています。
