ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、わんちゃん専用のグラノーラ「ぺろっとグラノーラ」を2026年2月20日に発売いたしました。


ドギーマンからの新しい朝食提案！


●商品紹介

ヘルシー素材にこだわり、ビタミン・ミネラルを含む六穀を使用したワンちゃん専用のグラノーラ。おいしく、からだにやさしく、毎日を満たす、わんちゃんの新しい食習慣におすすめです。


ビタミン・ミネラルを含む六穀ベース


そのまま食べるとサクサク食感を楽しめます。ドギーマンの牛乳をかけて食べるとさらにおいしさアップ！ドライフードのトッピングにも使えます。


ドギーマンの牛乳と一緒に

ドライフードのトッピングにも◎


栄養成分にこだわった3種の野菜入りの『野菜ミックス　さつまいも味』と、栄養成分にこだわった3種のフルーツ入りの『フルーツミックス　りんご味』の2種類同時発売です。


野菜ミックス　さつまいも味

フルーツミックス　りんご味


●野菜ミックス　さつまいも味

さつまいも味。キャベツ、にんじん、野沢菜入り。250g。


3種の野菜

野菜ミックス　さつまいも味中身


●フルーツミックス　りんご味

りんご味。クコの実、パパイヤ、クランベリー入り。250g。


3種のフルーツ

フルーツミックス　りんご味中身


●商品概要

商品名　　　　　：ぺろっとグラノーラ　野菜ミックス　さつまいも味

　　　　　　　　　ぺろっとグラノーラ　フルーツミックス　りんご味

発売日　　　　　：2026年2月20日

用途　　　　　　：一般食 (全犬種用)

参考希望小売価格：オープン



●会社概要

社名　　： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者　： 代表取締役社長　林 雄一

所在地　： 〒537-0002　大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立　　： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL　　 ： https://www.doggyman.com/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社　お客様窓口

TEL：0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry