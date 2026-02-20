ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、わんちゃん専用のグラノーラ「ぺろっとグラノーラ」を2026年2月20日に発売いたしました。





ドギーマンからの新しい朝食提案！





●商品紹介

ヘルシー素材にこだわり、ビタミン・ミネラルを含む六穀を使用したワンちゃん専用のグラノーラ。おいしく、からだにやさしく、毎日を満たす、わんちゃんの新しい食習慣におすすめです。





ビタミン・ミネラルを含む六穀ベース





そのまま食べるとサクサク食感を楽しめます。ドギーマンの牛乳をかけて食べるとさらにおいしさアップ！ドライフードのトッピングにも使えます。





ドギーマンの牛乳と一緒に

ドライフードのトッピングにも◎





栄養成分にこだわった3種の野菜入りの『野菜ミックス さつまいも味』と、栄養成分にこだわった3種のフルーツ入りの『フルーツミックス りんご味』の2種類同時発売です。





野菜ミックス さつまいも味

フルーツミックス りんご味





●野菜ミックス さつまいも味

さつまいも味。キャベツ、にんじん、野沢菜入り。250g。





3種の野菜

野菜ミックス さつまいも味中身





●フルーツミックス りんご味

りんご味。クコの実、パパイヤ、クランベリー入り。250g。





3種のフルーツ

フルーツミックス りんご味中身





●商品概要

商品名 ：ぺろっとグラノーラ 野菜ミックス さつまいも味

ぺろっとグラノーラ フルーツミックス りんご味

発売日 ：2026年2月20日

用途 ：一般食 (全犬種用)

参考希望小売価格：オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









