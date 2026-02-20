ペットフードはドギーマン♪から わんちゃん専用グラノーラが2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、わんちゃん専用のグラノーラ「ぺろっとグラノーラ」を2026年2月20日に発売いたしました。
ドギーマンからの新しい朝食提案！
●商品紹介
ヘルシー素材にこだわり、ビタミン・ミネラルを含む六穀を使用したワンちゃん専用のグラノーラ。おいしく、からだにやさしく、毎日を満たす、わんちゃんの新しい食習慣におすすめです。
ビタミン・ミネラルを含む六穀ベース
そのまま食べるとサクサク食感を楽しめます。ドギーマンの牛乳をかけて食べるとさらにおいしさアップ！ドライフードのトッピングにも使えます。
ドギーマンの牛乳と一緒に
ドライフードのトッピングにも◎
栄養成分にこだわった3種の野菜入りの『野菜ミックス さつまいも味』と、栄養成分にこだわった3種のフルーツ入りの『フルーツミックス りんご味』の2種類同時発売です。
野菜ミックス さつまいも味
フルーツミックス りんご味
●野菜ミックス さつまいも味
さつまいも味。キャベツ、にんじん、野沢菜入り。250g。
3種の野菜
野菜ミックス さつまいも味中身
●フルーツミックス りんご味
りんご味。クコの実、パパイヤ、クランベリー入り。250g。
3種のフルーツ
フルーツミックス りんご味中身
●商品概要
商品名 ：ぺろっとグラノーラ 野菜ミックス さつまいも味
ぺろっとグラノーラ フルーツミックス りんご味
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：一般食 (全犬種用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL：0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry