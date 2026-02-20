NeSTREAM LIVE(ラディウス株式会社・メモリーテック株式会社・株式会社クープ)、Live Extreme(株式会社コルグ)は、洗足学園音楽大学の先端音楽表現研究所が主催する、Dolby Atmos対応のライブビューイング・ライブ配信プロジェクト「Music Design Symphonic Orchestra 2025」に技術協力として参画します。

本プロジェクトは、従来の配信の枠を超え、視聴者に立体音響と高解像度映像が融合した圧倒的な没入体験をお届けする先進的なライブ企画です。ライブ配信での視聴は、NeSTREAM LIVEおよびKORG Live Extremeを通じて無料でご覧いただけます。





イべント概要









【プロジェクトについて】

本プロジェクトは、洗足学園音楽大学の先端音楽表現研究所と音楽・音響デザインコースのコラボレーションプロジェクトで、洗足学園 前田ホールでのオーケストラコンサート『地球 -The Earth-』をDolby AtmosによるライブビューイングをM-STUDIO(洗足学園音楽大学 Media Laboratory 4階)でおこない、同時に、Dolby Atmosでのライブ配信を実施します。





音楽教育機関と最先端技術企業が連携し、学生の創造力と次世代配信技術の融合による新しい視聴体験の可能性を探求します。Dolby Atmosによる立体音響は、サウンドが頭上を含む全方向から流れることで、まるでコンサート会場にいるかのような臨場感を実現します。









【主催・技術協力】

●プロジェクト主催：洗足学園音楽大学 先端音楽表現研究所

●撮影・収録 ：洗足学園音楽大学

音楽・音響デザインコース、メディアアーツコース

●ライブ配信技術協力

NeSTREAM LIVE

(ラディウス株式会社・メモリーテック株式会社・株式会社クープ)

Live Extreme(株式会社コルグ)

●機材協力 ：DPA Microphones ほか









【配信プラットフォーム】

●NeSTREAM LIVE：Dolby Atmos対応の高音質・高臨場感配信を実現するプラットフォーム。

●KORG Live Extreme：コルグが開発した業界史上最高音質によるインターネット動画配信システム。

●本取り組みは、Live Extremeのライブエンコーダ～配信インフラを用いて、その配信ストリームをNeSTREAM LIVEとLive Extremeの相互のプレイヤーで受信し再生します。





NeSTREAM LIVE app

Live Extreme





【プロジェクトの特徴】

●Dolby Atmos対応により、視聴者は立体的な音響空間で演奏を体感できます。

●ライブビューイングでは、コンサートホールで見ているような視覚・聴覚双方の没入体験を提供します。

●学生とプロ技術者の協働により、未来の音楽表現・配信技術の実践的学習の場を創出します。









【イベント情報】

●日時 ： 2026年2月26日 開場17：30～、開演18：00

●コンサートチケット予約： https://teket.jp/1118/63435





●ライブビューイング視聴方法

場所：洗足学園音楽大学 M-STUDIO(Media Laboratory 4階)

https://www.senzoku.ac.jp/music/about/facilities/medialaboratory.html





＜ライブ配信＞

●開始日時 ： 2月26日(木)18:00～(17:30～蓋画開始)

●視聴方法(NeSTREAM LIVEで見る場合)

特設サイト： https://nestreamlive.radius.co.jp/specials/sp_event39/





NeSTREAM LIVE視聴方法：ライブ配信視聴用二次元コード





NeSTREAM LIVE 視聴方法_二次元コード





※Apple TV、Fire TV、Android TVを使ってテレビ画面で視聴する場合は、各アプリストアで「NeSTREAM LIVE」アプリを検索してインストールしてください。

アプリのTOP画面で以下のコードを入力してPLAYを押してください。





イベントコード：TEGR

シリアルコード：5S8SMPQS

※ライブ配信開始日時までアクセスできません。





NeSTREAM LIVEアプリの操作方法はこちらをご覧ください。





NeSTREAM LIVE アプリ操作方法









●ライブ配信視聴方法(Live Extremeで見る場合)：

KORG Live Extreme 視聴方法

Live Extremeでの視聴方法はこちらのページをご覧ください。

https://www.live-extreme.net/mdso2025





本プロジェクトを通じて、参加する学生・技術者・視聴者すべてが新たな音楽体験を共有し、今後の音楽配信のスタンダードとなる可能性を切り開いていきます。





※Dolby Atmos Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。Dolby、ドルビー、Dolby AtmosおよびダブルD 記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。