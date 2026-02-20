データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、ご好評いただいているポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」において、ユーザー体験(UX)を劇的に向上させる大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。本アップデートは、本日2026年2月20日(金)よりAndroid版およびiOS版を同時に提供開始いたします。





今回のアップデートでは、多くのユーザー様からご要望をいただいていた「起動速度」を従来比で約2倍に短縮し、ストレスフリーな操作性を実現。さらに、初めての方でも迷わず使いこなせる「チュートリアル機能」を新たに搭載いたしました。





エブリポイント(EveryPoint)キービジュアル





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260220.html









■アップデートの背景：時間の価値を最大化し、ポイ活をより身近にする

現代社会において、隙間時間を有効活用する「タイパ(タイムパフォーマンス)」は重要な価値観となっています。今回のアップデートでは、アプリを開く際の「待機時間」という小さなストレスを徹底的に排除することに注力しました。起動速度の改善により、移動中や休憩時間といった僅かな時間でも、即座にポイ活をスタートできる環境を整えました。









■今回のアップデートによる主な新機能と改善点

・起動速度の劇的改善(従来比2倍)

アプリのシステムを刷新し、起動時間を従来比で約半分に短縮しました。これにより、日常のあらゆる瞬間に、よりスムーズにポイント獲得アクションへ移行いただけます。





・チュートリアル(はじめてガイド)の搭載

「ポイ活を始めてみたいけれど、使い方が難しそう」という新規ユーザー様の不安を解消するため、直感的に操作方法を学べるガイド機能を実装しました。初めてアプリを起動した際、ポイントの貯め方から交換方法までを分かりやすくステップアップ形式で解説します。









■配信スケジュール

・2026年2月20日(金) 11:00より配信開始









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

EveryPointは、単なるポイ活アプリではありません。私たちは「行動データを価値に変えるプラットフォーム」の構築を目指しています。今回のアップデートでは、起動速度を従来比2倍に改善し、UXを大幅に向上させました。また、新たに「はじめてガイド」を実装することで、より多くの方に安心してご利用いただける環境を整えました。ユーザー体験の向上は、エンゲージメントの向上に直結します。今後も継続率・利用頻度の向上を重視し、持続的な成長を実現してまいります。





社長サイン





■ポイ活アプリ「エブリポイント(EveryPoint)」について

「エブリポイント(EveryPoint)」は、『日常がまるごと資産になる、新時代のポイ活プラットフォーム』をコンセプトとした、業界最高水準(※1)のポイント還元率を誇るポイ活アプリケーションです。ユーザーは「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった普段の生活の中で行う様々な行動を通じて、楽しみながら効率的にポイントを貯めることができます 。貯まったポイントは、約60社におよぶ他社のポイントや電子マネーなど、ご自身のニーズに合わせて自由に交換することが可能です。





公式Webサイト： https://www.pixela.co.jp/products/everypoint/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円(2026年1月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、IoTホームサービスおよびその

関連機器、ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※1 当社調べ(2025年8月時点)。