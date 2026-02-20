株式会社wiwiw(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 歩美)は、全従業員向け実践型eラーニング「仕事と介護を両立させる秘訣」を2026年2月20日にリニューアルし、提供を開始します。





◎詳細URL

・仕事と介護を両立させる秘訣

https://www.wiwiw.com/service/onlinecourse/44/









仕事と介護を両立させる秘訣









■背景：介護は“制度利用”より先に、業務影響が表面化しやすい

厚生労働省「令和6年度 雇用均等基本調査(事業所調査)」によると、介護休業を取得した者がいた事業所は1.9％、介護休暇を取得した者がいた事業所は3.6％にとどまっています。

制度があるにもかかわらず利用が少ない現実は、介護が「休業」という形で顕在化する前に、相談の遅れ・抱え込み・就業継続の揺らぎ(急な欠勤、調整負担、集中力低下など)として、職場側に影響が出やすいことを示唆します。





こうした状況の中、2025年4月施行の改正育児・介護休業法では、企業に求められる対応がより具体化されました。たとえば、雇用環境整備(研修、相談窓口、事例共有、方針周知等)や、制度等の個別周知・意向確認、さらに40歳等の早い段階での情報提供が求められます。









■リニューアルのポイント：人事が整えるべき“最初の一手”を、全従業員に共通言語化

本講座は、介護に直面する前から、従業員が「起こり得ること」を理解し、社内制度や相談ルートを把握したうえで、職場と協力して両立するための備えを整える内容です。企業側の観点では、以下の狙いがあります。

・相談の遅れを減らす：抱え込みを防ぎ、業務影響が大きくなる前に支援につなげる

・現場負担の平準化：突然の調整や属人的なフォローを減らし、組織運営リスクを下げる

・制度を“使える状態”にする：周知だけでなく、利用の心理的ハードルを下げる









■150社超が受講した研修。

講師はwiwiwキャリアと介護の両立相談室長 角田 とよ子

集合研修としても人気の高い本講座。これまで150社を超える企業に受講いただいた実績をもとに、企業で起こりがちな“つまずき”を織り込みながら再収録しました。

講師は、暗く重い話題になりがちな介護を、「準備できることがある」「前向きに整理できる」と捉え直せると好評の、当社キャリアと介護の両立相談室長・角田が担当します。









■講座概要

・講座名 ： 仕事と介護を両立させる秘訣(全従業員向け)

・提供開始日 ： 2026年2月20日(金)

・形式 ： eラーニング(動画)

・対象 ： 全従業員(介護に直面していない層を含む)／

人事・管理職の基礎理解にも

・標準学習時間： 100分

・詳細 ： https://www.wiwiw.com/service/onlinecourse/44/









■価格・申込

・受講料 ： 各4,950円(税込)／1講座・1ID

・LMSへの実装、データ納品、ボリュームディスカウントも対応可

・お申込・資料請求： https://www.wiwiw.com/inquiry/





受講イメージを掴んでいただけるサンプル視聴や、お取り組みに関する各種ご相談も承っております。

仕事と介護の両立支援に、ぜひお役立てください。









■会社概要

会社名 ： 株式会社wiwiw

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 歩美

所在地 ： 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目5-25 西新宿プライムスクエア9階

設立 ： 2006年11月1日

事業内容： 女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進における、

コンサルティング、研修、クラウドサービスの提供

URL ： https://www.wiwiw.com/