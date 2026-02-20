全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、かが屋主演のホラーミステリーシリーズの劇場版「この動画は再生できません THE MOVIE」 を、2月22日(日)よる7時00分から放送いたします。

１．番組概要

人気お笑いコンビかが屋の二人が演じる編集マンの江尻とオカルトライターの鬼頭。ホラー映像の数々に隠された真実を見つけ出す考察系ホラーミステリードラマシリーズの劇場版をテレビ初放送！

2022年、フェイクドキュメンタリーホラーと謎解きミステリーを組み合わせた深夜の実験番組「この動画は再生できません」を放送。前半は、ホラーパートとして心霊スポットでの自撮り映像やYouTubeの生配信等を模したフェイクドキュメンタリー映像。後半は、ホラーDVDシリーズ「本当にあったガチ恐投稿映像」新作の締め切りに追われる編集マンの江尻(加賀翔)とオカルトライター鬼頭(賀屋壮也)の元に、視聴者から送られてくるさまざまな動画の裏にある秘密を解くドラマ仕立てで進行される謎解きパートの、2部構成にて制作。実験的番組は好評を博し、2023年に第2シーズンを放送、2025年にはシリーズ最新作となる第3シーズンをBS12で放送しました。そして今回、シリーズ初の劇場版作品として映画館で公開され、和田雅成、世古口凌、平野良、桃月なしこ、アキラ100％、福井夏、あべこうじなどが濃いキャラクターを演じ、物語に新たなスパイスを加えて話題となった『この動画は再生できません THE MOVIE』をBS12でテレビ初放送いたします！

2．あらすじ

ホラーDVD「本当にあったガチ恐投稿映像」シリーズを制作する編集マンの江尻とオカルトライター鬼頭の元に様々ないわくつきの映像が届く。倒産した映画会社の倉庫で発見されたいわくつきのDVD。自称、世直し系動画が迷惑者を懲らしめるという名目で廃ビルを探索する生配信。お笑い芸人とグラビアアイドルによるどこか奇妙な街歩き番組。編集マンとしての知識や持ち前の洞察力で、動画の裏に隠された秘密を推理していく江尻とそれを見守る鬼頭だったが…。

3．キャスト（役名：キャスト）

江尻真：加賀翔（かが屋）鬼頭和弘：賀屋壮也（かが屋）澤村透：和田雅成ヒロト：世古口凌ダイスケ：平野良他

4．スタッフ

監督：谷口恒平脚本：河口芳佳、谷口恒平他

5．放送スケジュール

＜テレビ初放送＞2月22日(日)よる7時00分～

6．クレジット・番組HP

クレジット：©2024「この動画は再生できませんTHE MOVIE」製作委員会BS12番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/konodoga-movie/劇場版公式HP：https://www.tvk-yokohama.com/konodoga/

■BS12 トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/