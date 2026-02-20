株式会社オレンジページ（東京都港区）は、小社として初めてnote主催「創作大賞」（※）を授与した、実録系マンガ家・西アズナブルによるコミックエッセイ『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』を2月20日（金）に刊行しました。「もともと子育てには興味がなかった」著者が、初育児で我が子のかわいさに圧倒され365日連続でイラストを投稿、その勢いで本作をスタート。育児あるあるからお出かけスポット体験まで、リアルな日常を綴った作品です。※日本最大級の創作コンテスト（2023年の応募総数は33,981作品）

note主催「創作大賞2023」受賞作

忘れたくない。しぐさ、言い間違い、泣き顔。全部描き留めてみた。 子育てがこんなに素晴らしいって、誰も教えてくれなかったじゃん！（本書帯より抜粋）

子育てに興味ゼロだったマンガ家・西アズナブルが育児に夢中になるまで

こんな日がくるとは思っていなかった…。紆余曲折を経て娘を授かったマンガ家の父・西アズナブル氏による、ほぼワンオペ育児をポジティブに描いたコミックエッセイ。初めての育児はすべてが新鮮で「子育てがこんなに素晴らしいって、誰も教えてくれなかった」と語る通り、たちまち夢中に。あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さに気づく、切なくもじんわりと心があったまるエピソードが満載。涙なしでは読めないエピローグ、タイムリミットのある子育て時間について綴ったコラムなど、単行本でしか読めないコンテンツを収録。子育て真っ最中の方、子育てを終えられた方、これから子育てをする方、かつて子どもだったすべての方におすすめできる作品です。

■本書の内容

こんな日がくるとは（プロローグ）／かわいい／登場人物娘4さい（金曜日の朝／昼下がり／まんが／藤子・F・不二雄ミュージアム／どうしよう／野球／晩酌／忍法／ロールケーキ／引越し／ねるねるあるある／キッザニア／ビンゴ） 娘5さい（雪／おに／かに／花見／すしネタ／恐竜博物館／かきごおり／映え／いちご狩り）娘6さい（牛乳／ピンポン／ロボット／アンパンのヒーロー／料理／お弁当／入学式／登校／いやだ／プール） こんな日がくるとは（エピローグ）／あとがき

■西アズナブル（にし あずなぶる）

漫画家・イラストレーター。福井県出身。7歳児子育て中。我が娘がかわいすぎるあまりSNSに娘のイラスト投稿を365日毎日続け、その勢いで漫画「ちかごろのわかい娘と」をスタート。note主催「創作大賞2023」オレンジページ賞受賞。書籍『マンガ 生涯投資家』（原作／村上世彰・文藝春秋）、『刑務所なう。』（著／堀江貴文・文春e-book）など。X https://x.com/nishi_aznableInstagram https://www.instagram.com/nishiaznable/note https://note.com/nishiaznable

『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』

西アズナブル著2026年2月20日（金）刊行定価1,320円（税込）A5判、アジロ綴じ、116ページhttps://www.orangepage.net/books/2027※本書は、「こどもオレンジページnet」で2025年6月より連載中の「ちかごろのわかい娘と」から一部を抜粋し、新たな原稿を加えたものです。

