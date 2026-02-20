

‐東京・池袋最大級の絶景レストランで味わう長崎の厳選食材-

フレンチレストラン「サンシャインクルーズ・クルーズ」にて長崎フェア開催中

【開催期間】 2026年2月1日（日） ～3月10日（火)

【場 所】 サンシャインクルーズ・クルーズ

（東京都豊島区東池袋3-1 サンシャイン60 58F）

長崎県では、首都圏等の情報発信力の高いホテル・レストランによる長崎県産食材を使用した「長崎フェア」開催などを通して、長崎の「食材」のブランド化につなげる取組を進めています。

今回、東京池袋エリア最大級のダイニングレストランである「サンシャインクルーズ・クルーズ」にて2026年2月1日（日）から3月10日（火）までの期間、「長崎フェア」が開催されます。「長崎フェア」では「サンシャインクルーズ・クルーズ」の諸星総料理長をはじめとするシェフ2人が産地まで直接足を運び、厳選した長崎県産食材をコースに仕立て、生産者の思い、長崎の自然、文化を一皿一皿に映し出した特別メニューが提供されます。

＜視察の様子＞

「長崎フェア」開催概要

【開催期間】 2月1日（日） ～3月10日（火）

【場 所】 サンシャインクルーズ・クルーズ （東京都豊島区東池袋３－１ サンシャイン60 58F）

〇ランチコース 6,000円（税込・サービス料別） 6品

（メニュー例）

・大島トマトのフォンダン水蛸のアヒージョとムール貝のスモーク

・昆布〆ぶどう真鯛のエスカロップ 根セロリのレムラード

・【糖化熟成】有機安納芋のポタージュ 春菊のアクセント

・姫鯛のブレゼ ブイヤベース仕立て ディル・オイル

・長崎県産諫美豚ロースのグリル ソース・クレモンティーヌ

・デザート

※長崎県産ワイン1杯つき

〇ディナーコース 10,000円（税込・サービス料別） ７品

（メニュー例）

・諫美豚生ハム ポンデケージョ

・大島トマトのフォンダン水蛸のアヒージョとムール貝のスモーク

・昆布〆ぶどう真鯛のエスカロップ 根セロリのレムラード

・【糖化熟成】有機安納芋のポタージュ 春菊のアクセント

・姫鯛のブレゼ ブイヤベースソースディル・オイル

・黒毛和牛のパイ包み焼き サーロインのローストソース・エーグルドゥース

・金時人参とマスカルポーネのスフェールヨーグルトのエスプーマ

※長崎県産ワイン1杯つき

【主な長崎県産食材】

＜水産：ぶどう真鯛＞

九十九島漁業協同組合

＜農産：大島トマト、有機安納芋＞

大島トマト -OSHIMA TOMATO-

安納芋の通販なら五島商店 佐藤の芋屋

＜畜産：諫美豚＞

株式会社 土井農場 | 自家栽培米で育てたブランド豚「諫美豚（かんびとん）」株式会社 土井農場

＜その他：ワイン＞

・五島ワイン ABOUT | 五島ワイナリー

・雲仙ワイン obamaonsenwinery









参考情報

・サンシャイン クルーズ・クルーズ

長崎フェア開催のお知らせ | サンシャイン クルーズ・クルーズ

・長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」

【公式】ながおし｜美食と絶景の街、長崎。