フレンチレストラン「サンシャインクルーズ・クルーズ」にて長崎フェア開催中

‐東京・池袋最大級の絶景レストランで味わう長崎の厳選食材-

　　【開催期間】 2026年2月1日（日） ～3月10日（火)

【場　    所】 サンシャインクルーズ・クルーズ

　　　　　　　　　　　　　（東京都豊島区東池袋3-1 サンシャイン60 58F）

 

　長崎県では、首都圏等の情報発信力の高いホテル・レストランによる長崎県産食材を使用した「長崎フェア」開催などを通して、長崎の「食材」のブランド化につなげる取組を進めています。

 

　今回、東京池袋エリア最大級のダイニングレストランである「サンシャインクルーズ・クルーズ」にて2026年2月1日（日）から3月10日（火）までの期間、「長崎フェア」が開催されます。「長崎フェア」では「サンシャインクルーズ・クルーズ」の諸星総料理長をはじめとするシェフ2人が産地まで直接足を運び、厳選した長崎県産食材をコースに仕立て、生産者の思い、長崎の自然、文化を一皿一皿に映し出した特別メニューが提供されます。

 

 

＜視察の様子＞

 

「長崎フェア」開催概要

〇ランチコース　　　6,000円（税込・サービス料別）　6

（メニュー例）

・大島トマトのフォンダン水蛸のアヒージョとムール貝のスモーク
・昆布〆ぶどう真鯛のエスカロップ　根セロリのレムラード
・【糖化熟成】有機安納芋のポタージュ　春菊のアクセント
・姫鯛のブレゼ　ブイヤベース仕立て　ディル・オイル
・長崎県産諫美豚ロースのグリル　ソース・クレモンティーヌ

・デザート

※長崎県産ワイン1杯つき

　

〇ディナーコース　　10,000円（税込・サービス料別）　７品

（メニュー例）

・諫美豚生ハム　ポンデケージョ
・大島トマトのフォンダン水蛸のアヒージョとムール貝のスモーク
・昆布〆ぶどう真鯛のエスカロップ　根セロリのレムラード
・【糖化熟成】有機安納芋のポタージュ　春菊のアクセント
・姫鯛のブレゼ　ブイヤベースソースディル・オイル

・黒毛和牛のパイ包み焼き　サーロインのローストソース・エーグルドゥース
・金時人参とマスカルポーネのスフェールヨーグルトのエスプーマ

※長崎県産ワイン1杯つき

 

【主な長崎県産食材】

＜水産：ぶどう真鯛＞

　九十九島漁業協同組合

＜農産：大島トマト、有機安納芋＞

　 大島トマト -OSHIMA TOMATO-

    安納芋の通販なら五島商店 佐藤の芋屋

＜畜産：諫美豚＞

    株式会社 土井農場 | 自家栽培米で育てたブランド豚「諫美豚（かんびとん）」株式会社 土井農場

＜その他：ワイン＞

    ・五島ワイン    ABOUT | 五島ワイナリー

    ・雲仙ワイン    obamaonsenwinery

 

 

 




　 　　　

 

