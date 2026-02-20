株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、シリーズ累計38万部突破の「こどもシリーズ」最新刊『こども英語教室 基本の英文法がゼロから学べる本』（茂木秀昭 著）を2026年2月20日に刊行します。英文法について多くのページを割き、「be動詞の使い方」「英語を構成する4要素」「基本の5文型」などをやさしく解説します。※本書の売上げの一部は「一般社団法人こども食堂支援機構」を通じて全国のこども食堂支援に使われます。

こどもシリーズとは

「こどもシリーズ」は、家庭内コミュニケーションを推進することを目的とし、日常生活からの事例を交えるなど、親子が会話をするきっかけとなるテーマを吟味しています。こどもをこども扱いせずに、対等に話し合える環境を大人がつくることも大切な家庭教育であると考えています。

「文法」がわかれば読み書きができる！

小学生から英語の授業が始まっています。しかし、英語授業の早期化にともない、「英語が苦手」という子どもたちも増えています。本書では、英語が苦手だと思う子どもでも基礎から学べるように、丁寧に解説しています。また、英語をきちんと理解するためには、文法をしっかりと覚えることも重要です。今回は、英文法についても多くのページを割き、「be動詞の使い方」「英語を構成する4要素」「基本の5文型」などをやさしく解説します。小学校だけでなく、中学の範囲もカバーしているため、中学の復習・予習、そして大人の学びなおしにも最適な内容です。

基本ルールがわかれば英語が好きになる

───── 小学校から英語の授業が始まって、ずいぶん経ちます。3、4年生では、歌やゲームなどで英語に触れているうちはよくても、5、6年生で教科書を使い始めて、早くも苦手意識を持つ生徒が出ているようです。 本書は、そうした現状も踏まえて、小学校の授業や英語の習い始めの段階から、文法的な説明もあわせて、特に英語の基本的なルールとして、文の構造や各品詞の働きなどを書いたものです。小・中学生で授業や英語がわからなくなったら、本書を参照してください。高校生や大学生、社会人の方でも、英語をもう一度はじめの方からやり直したいという方も、参考にしてください。 英語に対して、はじめのうちから「難しそう」などと苦手意識を持たずに、「新しい世界や、将来の運命が開けるかも」「様々な外国人との出会いもあり、おもしろい人生になるかも」と前向きに意識を変えてみましょう。─────（監修者執筆・本書「はじめに」より抜粋）

サンプルページ

もくじ

第1章 どうして英語を学ぶの？英語は世界でどのくらい使われている？英語がわかると視野が倍以上になる？英語はお金をかけないと身につかない？ など第2章 どうして英語は難しいと感じるの？英語と日本語の語順の違いを知ろう英語であいさつをしてみよう文法用語に親しもう など第3章 英語を好きになるためのコツ英語が好きじゃない小学生が増加中？英語が得意になるには「急がば回れ」This is a pen.は覚えてもムダ？ など第4章 今、過去、未来を英語で表現しよう動詞の変化に注目しよう動詞はBe動詞と一般動詞の２つだけ動詞の形で時間がわかる など第5章 色々な文章を作ってみよう「動詞を助ける」助動詞ってなに？doとdoesはかくれた助動詞？5Ｗ1Ｈの文章の作り方 など第6章 基本の文型は５つだけ英語は「4要素」と「アクセサリー」だけ！英語の文の構造は5つだけ！4要素・アクセサリー・文型を見分けるレッスン など第7章 英語を身につけるにはどうしたらいいの？英語は完全にはマスターしなくていいインプットが英語を身につけるカギ英語は誰でもできると考えよう など

プロフィール

茂木秀昭（もてぎ・ひであき） ＜都留文科大学教養学部国際教育学科教授＞1960年群馬県太田市生まれ。慶応義塾大学文学部英米文学科卒業。コロンビア大学大学院修士課程修了。京都ノートルダム女子大学文学部コミュニケーションコース講師、自治医科大学医学部准教授(英語研究室)を経て現職。専門は異文化コミュニケーション。日本や欧米の言論風土及び文化とコミュニケーションに関する研究を進めている。KUEL、東西大学対抗などの英語ディベート全国大会やフジテレビ「ディベート」のグランド・チャンピオン大会等、数々の優勝経験があり、教育ディベートの啓蒙、普及活動をおこなっている。『ロジカル・シンキング』(PHP研究所)、『ビジネス・ディベート』『ロジカル・シンキング入門』(日本経済新聞)、『論理的な話し方が面白いほど身につく本』(KADOKAWA)、『こどもロジカル思考』『こども問題解決教室』『こども調べ方教室』『こども文章教室』（カンゼン）ほか著書、監修書多数。

書誌情報

書名：『こども英語教室 基本の英文法がゼロから学べる本』ISBN：978-4-86255-795-7著者：茂木秀昭（都留文科大学教養学部国際教育学科教授）ページ数：128P判型：A5判定価：1,650円（本体1,500円＋税）発売日：2026年2月20日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10159093.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/4862557953https://books.rakuten.co.jp/rb/18496050/

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp