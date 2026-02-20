子育てサポート企業として「くるみん認定」を再取得～次世代を育む安心の職場づくりをこれからも～
プリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）の日本事業を運営するプリモ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤江秀一）は、次世代育成支援対策推進法の改正を受け、2025年度基準における「くるみん認定」を取得いたしました。なお、当社は2018年にも「くるみん認定」を取得しており、今回が2回目の認定となります。
◆くるみん認定とは
「くるみん認定」とは、社員の子育て支援に積極的に取り組む「子育てサポート企業」を、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働大臣が認定する制度です。
企業は、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たすことで認定を受けることができます。
当社では育児休業制度の利用促進に加えて、保育料支援金制度の拡充など、仕事と育児を両立しやすい働きやすい環境整備を進めてまいりました。
今回は、2025年4月に改正された新基準における認定取得であり、継続的な子育て支援および働きやすい環境づくりへの取り組みが、改めて評価されたものと考えております。
◆当社の子育て支援の取り組み
・ライフワークバランスを目的とした有給半休制度の導入
・育児短時間勤務期間の延長措置
・リフレッシュ休暇の導入
・男性の育児休業取得促進
・保育料支援金制度の導入および拡充
当社は、結婚・出産・育児などさまざまなライフイベントを迎える社員が多く活躍する企業として、仕事との両立支援の充実に取り組んでまいりました。今後も、すべての社員が安心して力を発揮できる職場づくりを推進してまいります。
◆会社概要
商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社
創立 ：1999年4月15日
本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階
TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269
代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹
資本金 ：1億円
総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、
中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年2月20日現在
事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売
URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html