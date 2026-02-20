株式会社BACON(べーこん)は、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターが集結する猫イベント『ねこ休み展』と、フレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリア、シーズーなど短頭種をテーマにした『鼻ぺちゃ展』を、2026年3月26日(木)～4月6日(月)に柏高島屋(千葉県・柏市)にて同時開催いたします。初の同時開催となる本展では、猫と鼻ぺちゃ犬それぞれの魅力を一度に楽しめる特別な機会となります。作品展示から限定グッズ、来場者参加型企画まで、多彩なコンテンツをご用意しておりますので、ぜひ柏タカシマヤの会場で心温まるひとときをお楽しみください。


ねこ休み展　展示作品：torachanthecat


鼻ぺちゃ展　展示作品：ぬたろう


「ねこ休み展 2026 in 柏タカシマヤ」特設サイト

https://tgs.jp.net/event/neko-break-takashimaya/


「鼻ぺちゃ展 2026 in 柏タカシマヤ」特設サイト

https://tgs.jp.net/event/hanapecha-kasiwa-takasimaya/



■「ねこ休み展 2026 in 柏タカシマヤ」 -概要-

＜『ねこ休み展』11年目の開催。新作展示と限定グッズがそろう猫イベントを柏タカシマヤで開催＞

本展では、人気猫クリエイターによる多彩な作品を展示します。会場には本展にあわせて制作された新作のほか、SNS未公開の作品も展示予定です。会場ならではの展示構成で、猫たちのさまざまな表情や作品世界をご覧いただけます。


ねこ休み展 出展者一覧： https://www.atpress.ne.jp/releases/575514/att_575514_1.pdf


＜日常を切り取った「アルとジル」と、個性際立つ「ニッカとカクニ」の作品を柏会場で初展示＞

Instagramで人気を集める「アルとジル(@arujiru_cats)」の作品が、柏会場に初上陸します。寄り添うように過ごす2匹の日常や、思わず笑顔になるやり取りを切り取った写真作品を展示し、会場でその魅力をご覧いただけます。さらに、個性豊かなコンビとして注目を集める「ニッカとカクニ(@nikka.2231)」の作品も柏会場で展示。表情豊かで愛らしい2匹の魅力を感じられる内容となっています。


このほかにも、フォロワー数32万人の「Muu(@muu_daybyday)」、50万人超の「むぎめし家(@mugimeshi323)」、Xでフォロワー数56万人の「うにちゃん(@unicouniuni3)」など、人気猫たちの最新作品を展示予定です。2026年の「ねこ休み展」を、会場でご覧いただけます。



■人気猫クリエイターによるPOP UP EVENTを会場内で開催、限定作品や新作グッズを展開！！

会場内では、ジャンルや表現の異なる猫クリエイターによるPOP UP EVENTを開催します。本展に合わせて制作された作品や限定グッズを中心に展開し、会場限定アイテムや一点物作品などを販売予定です。猫作品の魅力を幅広く紹介する企画として、アートやハンドメイドに関心のある方にもご覧いただける内容となっています。


参加クリエイター(一部)

●「maoo」(Instagram：@mayam.s)

柔らかなタッチと独自の世界観で支持を集めるクリエイター。初となるPOP UP EVENTでは、「toe beans」をテーマに掲げ、ねこ休み展限定の特別な展開を予定しています。


●「にゃん家の団欒」(Instagram：@nyan__q)

陶器作品を中心に制作するクリエイター。「世界のにゃんこ博」をテーマとした新作陶器作品を、本展で展示・販売予定です。また、柏高島屋限定となる国も登場するので見逃せない！！

※販売内容および価格は変更となる場合があります。



■会場限定ポスター＆15周年限定グッズも登場！！ましまろう15周年コラボブースを設置！！

会場内の特設スペースでは、2026年に15周年を迎えるキャラクター「ましまろう」とのコラボレーションブースを設置します。「ねこ休み展」との連動企画として、15周年に合わせた展示演出を行います。さらに、作者による描き下ろしの生原画の展示に加え、ましまろうが名所を旅する「江戸百景」シリーズの限定販売も予定しています。


あわせて、15周年記念グッズの販売も予定しています。オリジナル切手やダイカットカード、ミニクッションに加え、アクリルキーホルダー(770円)、でか缶バッジ(330円)、キラキラオーロラでかステッカー(330円)などの記念シリーズも展開予定です。


※掲載内容は変更となる場合があります。

※すべて税込表記



■来場者参加型企画「ねこ休みウォール」で推し猫にメッセージを！

会場入口には、来場者が自由に参加できる「ねこ休みウォール」が登場します。

うちの愛猫の好きなところや推し猫へのラブレター、愛猫の写真などを自由に貼り付けることができ、メッセージの記入はもちろん、イラストを描いたり写真を貼ったりすることも可能です。

来場者それぞれの猫への想いで、「ねこ休みウォール」をいっぱいにし、会場全体で猫愛を共有できる参加型企画としてお楽しみいただけます。



■「鼻ぺちゃ展 2026 in 柏タカシマヤ」 -概要-

＜SNSで注目の鼻ぺちゃ犬クリエイター作品と新作グッズが柏タカシマヤに集結＞

パグやフレンチブルドッグなど短頭犬をテーマにしたイベント「鼻ぺちゃ展」が、柏タカシマヤに登場します。フレンチブルドッグとイングリッシュブルドッグの「シカマル＆ダリ(@shikamaruno365)」や、ペキニーズのコンビ「まめこむ(@mame.mugistagram)」、シーズーの「うに(@unigram0127)」、ボストンテリアの「ごろちゃん(@gogo.goro)」など、鼻ぺちゃ犬の作品を展示します。


グッズコーナーでは、「AUNITEM(@auntempo)」の新作ステッカーやトートバッグを販売します。また、「K.factory tom＆willy(@k.factory_tom.willy)」による富士桜工房織り生地の鼻ぺちゃグッズ、「ちくちく。糸のじかん(@chikuchiku_itonojikan)」の刺繍ブローチ、「hanachobiko(@hanachobiko.m)」のオリジナルデザインによるガラスマグを展開します。

さらに、「せいこせんせい(@seiko.sensei)」や「maru miki(@maru_miki_)」などの新作グッズも柏タカシマヤ会場で販売予定です。さらには、オリジナルの犬服やここでしか買えないぺちゃグッズが目白押しです！


鼻ぺちゃ展 出展者一覧： https://www.atpress.ne.jp/releases/575514/att_575514_2.pdf


＜初上陸！！シーズー漫画「あうんのてんぽ」の幸池重季氏 来場イベントを開催＞

会場内では、人気イラストレーター・幸池重季氏による特別イベントを開催いたします。当日、AUNITEMのグッズを5,000円以上お買い上げいただいたお客様には、アクスタ3種ガチャを1点プレゼントいたします。この期間限定のイベントは、幸池氏に直接お会いいただけるまたとない機会です。お見逃しなく！


●開催日程

2026年4月4日(土) 11:00～17:00

　　　4月5日(日) 11:00～17:00

※混雑状況により整理券の配布を行います。詳しくは公式ページをご確認ください。



■柏タカシマヤ開催記念ポストカードの配布とSNS投稿キャンペーンを実施！

来場者特典として、柏タカシマヤ開催を記念したオリジナルデザインのポストカードを数量限定で配布します。また、会場内の様子を撮影し、指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿した方を対象に、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施予定です。


【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展 のハッシュタグを付けて、Instagram、Xへの投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。


※公式SNSのフォローも必須。

※来場者1名に対して1枚の配布となります。

※数量限定のため、無くなり次第、配布終了となります。



■週末限定｜春休みも楽しめる特別ワークショップが柏に登場！

会期中の週末には、大人から子どもまで楽しめる特別ワークショップを開催します。

普段はワークショップを行わない人気クリエイターも参加し、この日のために用意した特別内容を体験できる貴重な機会です。春休みのおでかけに、猫好きの方はもちろん、ご家族でも楽しめる思い出づくりをお楽しみください。


講師　：Espoir(Instagram：@espoir804)

制作物：「猫ちゃんアイスor猫ちゃんクレープ」

参加費：1,400円(税込)

日程　：3月28日(土)、3月29日(日)、4月4日(土)、4月5日(日)

時間　：11:00～16:50


講師　：ミニ厨房庵(Instagram：@minichuubouan_tyakitchen)

制作物：(1)レジンでつくるあにまるチャーム

　　　　(2)あにまるキーホルダー

参加費：(1)1,300円(税込)、(2)1,800円(税込)

日程　：3月28日(土)、3月29日(日)、4月4日(土)、4月5日(日)

時間　：11:00～16:50


講師　：YUKARI'n GALLERY(Instagram：@yukarin3351)

制作物：「スポにゃん体験」

参加費：3,000円(税込)

日程　：3月28日(土)

時間　：11:00～16:30


講師　：桜粘堂(Instagram：@oh_nendo)

制作物：「猫のパンケーキキーホルダー作り」

参加費：2,200円(税込)

日程　：4月4日(土)

時間　：11:10～16:00


講師　：Runasweets(Instagram：@haachan.runasweets)

制作物：「わんちゃん　デコレーションパンケーキ」

参加費：2,500円(税込)～

日程　：4月4日(土)、5日(日)

時間　：11:00～16:45


講師　：Atelier-mii(Instagram：@atelier_mii_mini)

制作物：「『うちの子色』に塗ろう！鼻ぺちゃ犬の缶バッジ作り」

参加費：1,500円(税込)

日程　：4月5日(日)

時間　：11:00～17:00


※予定ですので変更になる場合がございます。

※事前予約制　詳しくは公式ページをご確認ください。

※当日空きがあれば予約なしでも体験いただけます。



■「ねこ休み展」グッズ 一例

＜福嶋吾然有＞

・マルチクリーナー　660円

・ミラーチャーム　1,760円

・ステッカー　250円

・プリントミニ額　3,850円

・新作品集(コラージュ)　2,420円

・新作品集(落書き)　2,750円


＜maoo＞

・アクリルキーホルダー　880円

・アンブレラマーカー　770円

・キーリング　1,320円

・平ポーチ　3,300円

・コルクコースター　440円

・マグネット　550円

・原画　8,800円～


＜灯さかす＞

15周年記念シリーズ

・アクリルキーホルダー　770円

・でか缶バッジ　330円

・キラキラオーロラでかステッカー　330円


＜wokasinaiwo＞

・ミニバッグ付きキーホルダー　2,530円

・手描きアクリル画ミニ額　1,100円

・ミニ額(布バージョン)　3,300円

・ネコノナリカケ巾着　2,530円


＜nemunoki paper item＞

・ホログラム缶バッジ(ブラインド販売)　440円

・スクエア缶バッジ(ブラインド販売)　440円

・ラベラー風シール(ケース入り)　1.100円

・ミニスタンプ　660円

・ポチ袋5枚入り　440円

・ラッピングペーパー 10枚入り　550円


＜猫竹＞

・猫のヒゲ入れ袋　2,400円

・猫のおしりブローチ　4,200円


＜torachanthecat＞

・さくらんぼのつけ襟　2,750円

・ウールのパフフラワーのつけ襟　2,750円


＜JiJi&R＞

・猫尻ブローチ　3,300円

・猫刺繍ピアス、イヤリング　3,600円


＜たら＞

・「ねこと花々」A5クリアファイル　600円

・フェルトしおり　500円

・ポチ袋(シール付き)　300円


＜SUIMIN＞

・サコッシュ　1,980円

・メッシュポーチ　2,090円

・タオルハンカチ　1,210円

・大判タオルハンカチ　1,100円


＜Cats in the room.＞

・黒ネコポーチ　1,650円

・アクリルキーホルダー　770円


※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記



■「鼻ぺちゃ展」グッズ 一例

＜AUNITEM＞

・シーズーラヴァーステッカー　770円

・OJI & 鼻ぺちゃトートバッグ　2,750円

・Fluffy Shihtzu (フラッフィー シーズー)ステッカー　440円


＜せいこせんせい＞

・マスキングテープ　660円

・アクリルチャーム　990円

・ミニバッグ　1,650円


＜hanachobiko＞

・ガラスのマグカップ　1,500円

・フレブルタオル　1,500円

・フレブルピンクのトートバッグ　1,600円


＜vie kitahara＞

・羊毛フェルトのキーホルダー　3,300円


＜WAN LIFE＞

・刺繍巾着ポーチ　3,000円


＜うちの子はんこ工房＞

・ふち犬はんこ　1,650円


＜K.factory tom＆willy＞

・富士桜工房織り生地のポケットティッシュケース　650円

・富士桜工房織り生地のまあるいきんちゃく　1,600円

・富士桜工房織り生地のサコッシュ　2,200円

・富士桜工房織り生地のティッシュケース　1,890円


＜ちくちく。糸のじかん＞

・刺繍ブローチ　3,800円

・刺繍キーホルダー　3,800円


＜ABCDOGS＞

・ぬいチャーム　1,760円

・端革ブローチ　1,870円

・もふもふわんこ　2,530円～


＜Yurie Kato＞

・鼻ぺちゃ犬布ストラップ　980円

・パグステッカー(ピンク／ブルー)　価格未定

・缶バッチ　価格未定


＜maru miki＞

・鼻ぺちゃさんの缶バッジ　350円

・刺繍ワッペン　500円

・ミニポーチ　2,300円


＜i_am_ikura＞

・缶バッジ　500円

・ステッカー　300円


＜shishimaru-gmen＞

・ハンカチタオル　800円

・マグカップ　2,000円


＜hanahana＞

・犬服　2,000円～

・バッグ　2,300円


※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記



【企画展概要】

企画展名： ねこ休み展＆鼻ぺちゃ展 2026 in 柏タカシマヤ

開催日　： 2026年3月26日(木)～4月6日(月)

開催時間： 午前10時30分～午後7時30分(閉場)

　　　　　 ※最終入場は、各日の閉場30分前まで。

　　　　　 ※最終日は午後5時00分閉場

休館日　： なし

会場　　： 柏タカシマヤ 本館地下2階 催会場

　　　　　 千葉県柏市末広町3-16

入場料　： 大人・大学生 800円、中・高校生 500円、小学生以下無料

出展者　： ねこ休み展 58組、鼻ぺちゃ展 42組

主催　　： ねこ休み展＆鼻ぺちゃ展実行委員会

企画　　： 株式会社BACON

URL　　 ： 「ねこ休み展 2026 in 柏タカシマヤ」特設サイト

　　　　　 https://tgs.jp.net/event/neko-break-takashimaya/

　　　　　 「鼻ぺちゃ展 2026 in 柏タカシマヤ」特設サイト

　　　　　 https://tgs.jp.net/event/hanapecha-kasiwa-takasimaya/



■「ねこ休み展」とは？

プロ・アマ問わず人気の猫クリエイターが集結する合同の写真展＆物販展です。XやInstagramで人気を集める有名猫も数多く登場し、出展者のSNSフォロワー数は、累計300万人を超えています。見ているだけでほっこりする作品、眺めているだけでも癒されるハンドメイドグッズが所狭しと展示・販売されています。株式会社BACONが主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)では、2015年の夏以降、200万人以上の来場を記録しました。出展者はネットを中心に活躍するクリエイターが多く、生で作品を見られる貴重な機会としても話題を呼びました。



■鼻ぺちゃ展とは？

「鼻ぺちゃ展」は、フレンチブルドッグやボストンテリア、シーズーなど鼻の短い犬種“鼻ぺちゃ犬”に特化した合同写真＆物販展です。2015年秋から始まった企画として、当社が主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(2015年秋)、「柏タカシマヤ」(2016年夏)、「なんばパークス」(2016年冬)と開催し、累計10万人以上を動員。話題のプロ写真家からSNSで人気のアマチュアカメラマンまでが集結し、これまでネット上でしか作品発表の場をもたなかった作家の作品も間近で見られる貴重な展示会です。生の写真だから伝わる濃密な“ぶひ可愛さ”を、心行くまで楽しめます。



■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net



■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net