ドギーマンハヤシの小動物ブランド「ミニアニマン」から『ラビットくつろぎルーム』が2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『ラビットくつろぎルーム』を2026年2月20日に発売いたしました。
ラビットくつろぎルーム
●商品紹介
ほどよく隠れられる深めの底トレイでうさちゃん安心。
インテリアに馴染みやすいシンプルカラーで新登場！工具不要の簡易組立式。
2つのドアは大きく開くので、スノコの出し入れやお世話が簡単に。
入口はロックができる安心設計。滑りにくい洗えるスノコが2枚付いています。
スノコは足裏にやさしいデコボコ仕上げとなっております。
【組立サイズ】幅70cm×高さ46cm×奥行44cm
【出入口サイズ】前：30cm×20cm 上53cm×37cm
【セット内容】金網、トレー、スノコ×2枚、トレーロック×2個
【材質】金網：スチール トレー：ポリプロピレン スノコ：HIPS
使用イメージ
スノコの出し入れやお世話が簡単
●適用種
ウサギ・モルモットなどの小動物
うさちゃん安心
●同時発売
『ラビットくつろぎルーム 替えスノコ』を同時発売いたします。
すべりにくいボコボコ仕上げのスノコ。汚れやニオイが目立ってきた時の交換用に。専用の「ラビットくつろぎルーム」と合わせた優しい色合いのシンプルカラー。2枚セットです。
【サイズ】幅30cm×高さ35cm×奥行1.5cm
【材質】HIPS
ラビットくつろぎルーム 替えスノコ
●商品概要
商品名 ：ラビットくつろぎルーム
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：飼育ケージ(小動物用)
参考希望小売価格：オープン
商品名 ：ラビットくつろぎルーム 替えスノコ
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：飼育ケージ(小動物用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL ： 0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry