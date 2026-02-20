ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『ラビットくつろぎルーム』を2026年2月20日に発売いたしました。





ラビットくつろぎルーム





●商品紹介

ほどよく隠れられる深めの底トレイでうさちゃん安心。

インテリアに馴染みやすいシンプルカラーで新登場！工具不要の簡易組立式。

2つのドアは大きく開くので、スノコの出し入れやお世話が簡単に。

入口はロックができる安心設計。滑りにくい洗えるスノコが2枚付いています。

スノコは足裏にやさしいデコボコ仕上げとなっております。





【組立サイズ】幅70cm×高さ46cm×奥行44cm

【出入口サイズ】前：30cm×20cm 上53cm×37cm

【セット内容】金網、トレー、スノコ×2枚、トレーロック×2個

【材質】金網：スチール トレー：ポリプロピレン スノコ：HIPS





使用イメージ

スノコの出し入れやお世話が簡単





●適用種

ウサギ・モルモットなどの小動物





うさちゃん安心





●同時発売

『ラビットくつろぎルーム 替えスノコ』を同時発売いたします。

すべりにくいボコボコ仕上げのスノコ。汚れやニオイが目立ってきた時の交換用に。専用の「ラビットくつろぎルーム」と合わせた優しい色合いのシンプルカラー。2枚セットです。





【サイズ】幅30cm×高さ35cm×奥行1.5cm

【材質】HIPS





ラビットくつろぎルーム 替えスノコ





●商品概要

商品名 ：ラビットくつろぎルーム

発売日 ：2026年2月20日

用途 ：飼育ケージ(小動物用)

参考希望小売価格：オープン





商品名 ：ラビットくつろぎルーム 替えスノコ

発売日 ：2026年2月20日

用途 ：飼育ケージ(小動物用)

参考希望小売価格：オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口

TEL ： 0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry