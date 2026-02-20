株式会社LOMACA PRO(所在地：福岡市中央区大名 Fukuoka Growth Next、代表取締役：水野里菜)は、スモールビジネス(スモビジ)の24時間モビリティフランチャイズ事業を展開するため、新たに会社を設立いたしました。

当社は「移動を通じて、世界中の地域と人を“体験”としてつなぐこと」をビジョンに掲げ、24時間対応のレンタルバイク事業を初期事業として展開し、将来的には「モノと人をつなぐ」ことを軸に、国内外を結ぶマッチングプラットフォームの構築を目指してまいります。





株式会社LOMACA PRO ロゴ





■設立の背景

「移動の空白」を解決する

近年、日本での観光事業が回復基調にあると同時に、地方部の観光地における二次交通の不足(いわゆる“交通の空白”)が深刻な課題となっています。日本には、魅力的な観光資源が数多く存在するにもかかわらず、移動手段の制限が訪問や滞在の妨げとなるケースが少なくありません。これは公共交通や言語の壁に不安を感じる外国人旅行者にとって、顕著な問題となっています。





このような観光需要の高まりと地域の移動課題を同時に解決するためにレンタルバイク事業およびフランチャイズ事業を展開する株式会社LOMACA PROを設立いたしました。当社は車両調達、安全管理、多言語対応(日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語・ドイツ語・スペイン語)など、新規参入のハードルとなる要素を「事業モデル」としてパッケージ化し、収益化のできるモビリティ・フランチャイズとして展開します。本モデルの特長は、事業者に限らず、一般の方や地域の個人も参加できる仕組みを前提としている点にあります。バイクや車を1台からでも事業を開始できるスモール運用を前提とした設計で、ミニマムな初期投資からスタート可能です。地域の実情に合わせながら、国内需要に加え、外国人旅行者の利用も見込める持続可能なモビリティ事業となります。





設立背景





■事業内容

24時間対応のレンタルバイクサービスとフランチャイズ事業





・レンタルバイク事業：プレミアムな移動体験の提供

レンタルバイクサービスのLOMACA MOTOは、単なる「バイクを貸すサービス」ではなく、移動そのものを体験価値として提供するプレミアム・モビリティサービスとして設計されています。

〈サービス〉

24時間対応、空港・ホテルへの配送＆回収、多言語サポート、ツーリングコーディネーター対応、24時間エマージェンシーサポート、キャリーケース等の手荷物お預かりサービス。

ここで蓄積される運営データや顧客ニーズは、随時フランチャイズモデルの運営改善にフィードバックされます。本サービスを通じて、日本各地の風景・文化・暮らしを、世界中の人々が“体験として走る”ことを可能にします。





レンタルバイクサービス「LOMACA MOTO」ロゴ

LOMACA MOTO ポイント

レンタルバイク使用イメージ





・フランチャイズ事業：1台から・1人から参入できる「スモール運用FC」

LOMACA PROのフランチャイズの特徴は、個人でも参入可能なミニマム投資モデルです。

〈一元管理システム〉

予約・決済・顧客管理をシームレスに完結。

〈フルサポート体制〉

運営マニュアルの提供から車両調達、体制構築までを網羅。 地域特性に合わせ、小規模からでも収益化可能な持続的スモールビジネスモデルを提供します。





フランチャイズ参入について

レンタカーのパターン

レンタルバイクのパターン





■今後の展望

日本と世界を繋ぐ「マッチングプラットフォーム」へ

LOMACA PROのサービスは、モビリティの枠を超え、日本が誇る「製品・技術・精神」を世界へ届ける架け橋となります。優れた日本製品を、言語や距離の壁を越えて世界中のユーザーに届ける流通・体験サイクルを構築します。

・「誰でも簡単に」を実現するアプリ基盤： 複雑な手続きを排除し、AIを活用した「世界共通のマッチングアプリ」の開発を視野に入れる。

・AI多言語翻訳・出品支援： 写真1枚で市場に最適化された紹介文を自動生成。

・スマート物流・マッチング： 需要と在庫をAIが分析し、国際物流までを統合管理。

・ダイナミックプライス：自分で自由に値段を選定可能。

「貸したい人」と「借りたい人」が自由に出会える世界を実現し、新たな価値の循環を創出します。





▼フランチャイズ加盟店募集

LOMACA PROでは、パートナーを募集しています。

・既存事業の新たな柱としてモビリティ事業を検討されている法人様

・個人でスモールスタートの副業・起業を検討されている方

新しいモビリティの形に興味をお持ちの方は、ぜひ下記までお問い合わせください。









■お問い合わせ先

株式会社LOMACA PRO

所在地： 福岡市中央区大名2丁目6番11号

代表 ： 水野 里菜

Email ： pro@loma.co.jp

tel ： 092-402-1319

バイク予約はこちら https://loma.co.jp/moto/index.html から！





株式会社 LOMACA PRO 代表取締役 ：水野里菜(24歳)