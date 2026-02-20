¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°1Éô½êÂ°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¿Ê½Ð·èÄê
ÆüËÜ´ë¶È±¿±Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï½é¤Î²¤½£ºÇ¹âÊöÉñÂæ¤ØÁ°¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ê¼ÒÄ¹¡§´Ú Íµ¡§°Ê²¼¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢CEO¡§Î©ÀÐ·ÉÇ·¡¢°Ê²¼STVV¡Ë¤¬£²·î£±£µÆü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤Ï2022Ç¯3·î¤è¤ê¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ù¡Ê±¿±Ä¡§¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢STVV¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·ÈµÚ¤Ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STVV¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¿Ê½Ð¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡ÊUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£STVV¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê£¸Ì¾¤¬ÌöÆ°¤·¹¥Ä´¤ò°Ý»ý
ºòµ¨¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸½ºß2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½£Ç£Ë¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡¢£Ä£ÆÃ«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡¢£Æ£×¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¡¢£Ä£ÆÈªÂç²íÁª¼ê¡¢£Í£Æ»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡¢£Í£Æ°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡¢£Í£Æ¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡¢£Æ£×¿·Àî»Ö²»Áª¼ê¤ÎÆüËÜ¿Í£¸Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ÈUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥¯¥é¥Ö¡Û
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±¡Á£¶°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¡¤ÁÅÀ¡Û
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£Ã¼¿ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹çÊý¼°¡Û
£¶¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬10»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¤½£Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¡Û
£±°Ì¡§£Õ£Å£Æ£Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°ËÜÀï¤Ë½Ð¾ì
£²°Ì¡§£Õ£Å£Æ£Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°£³¼¡Í½Áª¤Ë½Ð¾ì
£³°Ì¡§£Õ£Å£Æ£Á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Þ¤¿¤Ï£Õ£Å£Æ£Á¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í½Áª£²²óÀï¤Ë½Ð¾ì
£´°Ì¡§¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£²¾¡¼Ô¤È¤Î·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£¾¡¼Ô¤¬£Õ£Å£Æ£Á¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í½Áª£²²óÀï¤Ë½Ð¾ì
¢¨½Ð¾ì¥é¥¦¥ó¥É¤äÂç²ñ¼ïÊÌ¤Ï¡¢£Õ£Å£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ù¥ë¥®¡¼¥«¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½
¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç®¤ÁÛ¤¤¤ÈÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò»ý¤Á´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¢Ì´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿å«¤òÂçÀÚ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¡¢Ì´¤ä¹¥¤¡ª¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤ë¿Í¤ò¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
STVV¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¤â·Ð±Ä»²²è¡ÊDMM.com¤Î¼èÆÀ°ÊÍè¤Ç¤Ï½é¤ÎÂè»°´ë¶È¤Ø¤Î³ô¼°¾ùÅÏ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëSTVV¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ØÄ©Àï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ëSTVV¤Î³èÌö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·»á¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥óSC ¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢Èª¡¡Âç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° RSC¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¡¢¿·Àî»Ö²»Áª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤¬½êÂ°¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ¥°¥ë¡¼¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È ÁíÌ³¡¦¹ÊóÉô ¹â¾ë¡Ê¤¿¤«¤®¡Ë
TEL¡§03-5221-7986 FAX¡§03-5221-7174
E-mail¡§toiawase2@maruhan.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
STVVÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://stvv.jp/
