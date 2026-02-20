【300人調査レポート】謝罪会見の「態度」だけで7割が不信感。従業員の8割が「経営陣は隠蔽する」と疑う、デジタル時代のガバナンス不全が浮き彫りに。

【300人調査レポート】謝罪会見の「態度」だけで7割が不信感。従業員の8割が「経営陣は隠蔽する」と疑う、デジタル時代のガバナンス不全が浮き彫りに。