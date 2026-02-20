こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本調剤とJ:COMが連携強化
〜オンライン服薬指導・処方薬の受け取りが日本調剤の全国の店舗で利用可能に〜
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）とJCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一、以下「J:COM」）は、2026年2月20日(金)より、J:COMが提供するオンライン診療サービス「J:COMオンライン診療」との連携を、日本調剤の全国の店舗*1へ拡大し、運用を開始することをお知らせいたします。
これにより、ご家庭のテレビやスマートフォンを通じたオンライン服薬指導・処方薬の受け取りが、日本調剤の全国の店舗で利用可能となります。
■オンライン診療サービス 「J:COM オンライン診療」で、日本調剤の薬局を選択可能に
「J:COM オンライン診療」は、ご家庭のテレビやスマートフォンを通じて、医療機関の予約、診察、薬剤師からの服薬指導を受けられ、ご自宅で処方薬を受け取ることもできるサービスです。
昨今、マイナ保険証や電子処方箋などの医療DXが加速する中、患者さまからは「薬局での待ち時間を有効活用したい」「通院や移動の負担を軽減したい」といった利便性向上を求める声が多く寄せられています。
そのような背景を受け、日本調剤とJ:COMは、オンライン診療の連携を全国の日本調剤の薬局へ拡大し、診察から処方箋の受け取りまでをご自宅で完結できる環境を提供することで、病院や薬局での待ち時間を解消し、患者さまの利便性向上に寄与します。
〈「J:COMオンライン診療」でのおくすり受け取りサービスの利用イメージ〉
日本調剤とJ:COMは、それぞれの強みを生かしながら、誰もが安心して身近に医療を受けることができる医療サービスの持続的な発展に貢献してまいります。
*1：一部店舗を除く。対象店舗は「MY J:COM」アプリでご確認いただけます。
【「J:COM オンライン診療」について】 https://www.jcom.co.jp/service/telemedicine/
「J:COM オンライン診療」は、株式会社MICINのオンライン診療サービス「curon（クロン）」、および同社のオンライン服薬指導サービス「curon（クロン）お薬サポート」と連携しています。ご家庭で普段から利用されているテレビに、J:COMが開発したアプリを搭載したSTB（CATVチューナー機器）を接続する、または、スマホに「MY J:COM」アプリをダウンロードすることで、医療機関の診察予約から問診、診察の他、薬剤師による服薬指導、ご自宅への処方薬配送のサービスが受けられます。また、必要機器の設置から初期設定、操作方法については、お電話やJ:COMスタッフの訪問によるサポートを受けられますので、シニア世代の方でも安心して簡単にご利用いただけます。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
