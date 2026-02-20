2026年2月20日



PwCコンサルティング合同会社





【調査レポート】

月面経済圏創出につながるインフラ開発の市場機会



― 月面市場調査 第2版 ―









PwCコンサルティング合同会社はこのほど、PwCフランスの宇宙ビジネスコンサルティングチームとともに、調査レポート「月面市場調査 第2版」を発刊しました。

月は、宇宙における将来のグローバル経済活動の中核となる可能性を秘めた存在として、急速に注目を集めています。これは、純粋な科学探査を目的としたミッションから、持続的な人類活動および商業的プレゼンスの確立を目指す段階への大きな転換点を示していると言えるでしょう。過去10年間にわたり、宇宙機関や民間企業による投資が加速したことで、月はインフラ構築、資源利用、商業活動のための戦略的プラットフォームとして位置付けられるようになりました。NASAのアルテミス計画、中国の国際月面研究ステーション（ILRS）、ESAやJAXAによる各種イニシアチブは、長期的な月面インフラの構築に向けた世界的な動きを象徴しています。一方で、これらの取り組みの進捗や規模は、安定的な資金確保と政治的コミットメントに大きく依存しています。月への関心が再び高まっているものの、月経済の発展は依然として初期段階にあり、その多くは政府主導の投資によって支えられています。産業界は、将来的な商業機会を見据えた準備を進めている段階にとどまっています。本レポートは、2021年に発行された前回版を基礎としつつ、政策動向、技術評価、経済予測を統合することで、急速に進化する月面エコシステムについて最新の視点を提供しています。本調査ではシナリオベースのアプローチを採用し、2026年から2050年にかけた月面活動における市場機会を予測しています。分析の対象は、モビリティ、通信、居住モジュール、エネルギー、水という5つの基盤分野です。各分野について、必要となる投資規模、技術的転換点、潜在的な収益機会を整理・分析しています。レポートの詳細は、以下URLよりご覧ください。