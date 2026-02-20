こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【調査レポート】月面経済圏創出につながるインフラ開発の市場機会
2026年2月20日
PwCコンサルティング合同会社
月面経済圏創出につながるインフラ開発の市場機会
PwCコンサルティング合同会社はこのほど、PwCフランスの宇宙ビジネスコンサルティングチームとともに、調査レポート「月面市場調査 第2版」を発刊しました。
月は、宇宙における将来のグローバル経済活動の中核となる可能性を秘めた存在として、急速に注目を集めています。これは、純粋な科学探査を目的としたミッションから、持続的な人類活動および商業的プレゼンスの確立を目指す段階への大きな転換点を示していると言えるでしょう。
本レポートは、2021年に発行された前回版を基礎としつつ、政策動向、技術評価、経済予測を統合することで、急速に進化する月面エコシステムについて最新の視点を提供しています。本調査ではシナリオベースのアプローチを採用し、2026年から2050年にかけた月面活動における市場機会を予測しています。分析の対象は、モビリティ、通信、居住モジュール、エネルギー、水という5つの基盤分野です。各分野について、必要となる投資規模、技術的転換点、潜在的な収益機会を整理・分析しています。
レポートの詳細は、以下URLよりご覧ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/lunar-market-assessment2026.html
以上
