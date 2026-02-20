こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
浮かせるハンモックポケットで鞄の中のサンドイッチをつぶさない さまざまなビジネスシーンでマルチに活躍するリュックを企画
〜ライフスタイルの変化から、求める機能がアップデートされるリュック通勤市場〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、働く女性向けのバッグとしてきちんと感と機能性を兼ね備えマルチに使えるビジネスリュックを2月20日（金）より「洋服の青山」主要250店と公式オンラインストアで発売します。
◎商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038829321/
近年の働く女性は、仕事でパソコンやガジェット類の持ち歩きに加えてお弁当や水筒などで荷物が多くなっていることから、両手が空く「リュック」を仕事バッグに選ぶ方が増えています。しかし、スーツに合うスマートなデザインでありながら収納性や機能性に配慮したバッグは市場に少ないのが現状です。お客様からも「収納が充実したリュックだと大きい」「仕事バッグには上品さを出したい」など女性ならではの視点での要望も多くあがっています。そこで今回は、きちんと感と機能性を兼ね備え、さまざまなビジネスシーンおいても活用できる便利なリュックを企画しました。
本商品は、安心して使えるシンプルかつコンパクト見えするデザインで、背中に馴染む絶妙な設計により、女性が背負ってもバランスの良いサイズ感になっています。ショルダー部分は、カジュアル見えしないような厚さと太さにこだわっていることに加え、バッグ表面のファスナー下にはサフィアーノ調素材を使用したラインをあしらうことで上品に仕上げました。メイン収納の上部には、取り外し可能な「ハンモックポケット」を搭載。おにぎりやサンドイッチなどリュックの中でつぶしたくないものを浮かせて収納できるポケットとなっています。その他、リュックを下ろさずに財布や定期を取り出せる背面ポケットを備えており、通勤や出張といったさまざまなビジネスシーンに活躍するリュックです。
【商品概要】
商品名 レディースバッグ（ALC-28-10）
素材 ナイロン
サイズ 高さ：43.5センチ、横幅：29.5センチ、マチ幅：13.0センチ
カラー ブラック
販売価格 税込12,100円
販売店舗 洋服の青山主要250店／公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■商品特徴
ビジネスシーン
・レザーライン：サフィアーノ調素材を使用したラインをあしらうことで上品さを演出
・ハンモックポケット：おにぎりやサンドイッチなどをつぶさずに収納可能
・クッション付きポケット：外出時のパソコンの持ち運びに便利
・背面ポケット：背負ったまま背面から財布や定期を取り出し可能
・キャリーオン仕様：キャリーケースのハンドル部分にバッグを固定でき、出張時にも便利
・内向きのあおり：リュックを前にした時もスムーズなファスナー開閉が可能
子育てシーン
仕事と育児を両立するビジネスパーソンの浸透に伴い、仕事からそのまま子どものお迎えや買い物へ行くといった背景から両手の空くリュックの注目は高まっています。本企画はそんな働く女性にも嬉しい仕様となっており、ハンモックポケットに子どものお菓子やリップなどの小物を入れたり、背面ポケットにウエットティッシュを収納したりと必要なときにサッと取り出せるのもポイントです。
■バイヤーコメント
商品第一部 マネジャー 金石夢子
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038829321/
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、働く女性向けのバッグとしてきちんと感と機能性を兼ね備えマルチに使えるビジネスリュックを2月20日（金）より「洋服の青山」主要250店と公式オンラインストアで発売します。
◎商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038829321/
近年の働く女性は、仕事でパソコンやガジェット類の持ち歩きに加えてお弁当や水筒などで荷物が多くなっていることから、両手が空く「リュック」を仕事バッグに選ぶ方が増えています。しかし、スーツに合うスマートなデザインでありながら収納性や機能性に配慮したバッグは市場に少ないのが現状です。お客様からも「収納が充実したリュックだと大きい」「仕事バッグには上品さを出したい」など女性ならではの視点での要望も多くあがっています。そこで今回は、きちんと感と機能性を兼ね備え、さまざまなビジネスシーンおいても活用できる便利なリュックを企画しました。
【商品概要】
商品名 レディースバッグ（ALC-28-10）
素材 ナイロン
サイズ 高さ：43.5センチ、横幅：29.5センチ、マチ幅：13.0センチ
カラー ブラック
販売価格 税込12,100円
販売店舗 洋服の青山主要250店／公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■商品特徴
ビジネスシーン
・レザーライン：サフィアーノ調素材を使用したラインをあしらうことで上品さを演出
・ハンモックポケット：おにぎりやサンドイッチなどをつぶさずに収納可能
・クッション付きポケット：外出時のパソコンの持ち運びに便利
・背面ポケット：背負ったまま背面から財布や定期を取り出し可能
・キャリーオン仕様：キャリーケースのハンドル部分にバッグを固定でき、出張時にも便利
・内向きのあおり：リュックを前にした時もスムーズなファスナー開閉が可能
子育てシーン
仕事と育児を両立するビジネスパーソンの浸透に伴い、仕事からそのまま子どものお迎えや買い物へ行くといった背景から両手の空くリュックの注目は高まっています。本企画はそんな働く女性にも嬉しい仕様となっており、ハンモックポケットに子どものお菓子やリップなどの小物を入れたり、背面ポケットにウエットティッシュを収納したりと必要なときにサッと取り出せるのもポイントです。
■バイヤーコメント
商品第一部 マネジャー 金石夢子
自転車や電車通勤、キャリーバッグが必要な出張、保育園の送り迎え…。すべての働く女性が使いやすくスーツスタイルの日も安心して持っていただけるバックがあればと思い企画しました。デザインは、すっきりしながらも収納は充実、ワークスタイルを整えるバッグとなっています。ぜひ働く女性の皆さまにご利用いただき、使い勝手の良さを体感してほしいです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038829321/