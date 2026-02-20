浮かせるハンモックポケットで鞄の中のサンドイッチをつぶさない　さまざまなビジネスシーンでマルチに活躍するリュックを企画

自転車や電車通勤、キャリーバッグが必要な出張、保育園の送り迎え…。すべての働く女性が使いやすくスーツスタイルの日も安心して持っていただけるバックがあればと思い企画しました。デザインは、すっきりしながらも収納は充実、ワークスタイルを整えるバッグとなっています。ぜひ働く女性の皆さまにご利用いただき、使い勝手の良さを体感してほしいです。