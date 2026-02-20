左からデジタルヘルスメーター、3Dセンサー搭載歩数計「JOCHUMモデル」

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、人気グローバルボーイズグループのJO1と株式会社サンリオ（東京都品川区）が共同開発したキャラクター「JOCHUM」(ジェオチャム)とコラボレーションした商品を発売します。商品化するのは「JOCHUM」の11キャラクターをデザインしたデジタルヘルスメーター1種と、3D（3軸加速度）センサー搭載歩数計11種の全12アイテム。価格はデジタルヘルスメーターが4400円（税込）、歩数計が3520円（税込)です。2月26日午後2時からタニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）で、数量限定で販売します。

今回コラボレーションする「JOCHUM」は、2022年にJO1とサンリオが行った「JO1×サンリオ新キャラ開発プロジェクト」から生まれたキャラクターです。個性豊かな11キャラクターたちは“ここで暮らした人は夢が叶う”というジェオチャムハウスで暮らしながら、それぞれの夢に向かって日々奮闘しています。今回のコラボレーションは、「JOCHUM」ファンの方が夢に向かって努力したり、誰かの夢を応援したりする中で、「JOCHUM」のキャラクターたちと楽しく自然に健康習慣を身に付けられる商品として企画しました。また今後は、他の生活シーンでも「JOCHUM」と一緒に健康づくりを意識できる商品として、温湿度計とクッキングスケールの発売を予定しています。

デジタルヘルスメーターは本体に全キャラクターがぎゅっと集まったかわいらしい姿をあしらい、毎日の体重測定を楽しくします。大きさはコンパクトな約B5サイズで軽量なので、使う場所や保管場所を選びません。乗ると自動的に電源がオンになってはかれるため（ステップオン機能）、手軽に体重の変化をチェックできます。

デジタルヘルスメーター「HD-CU JOCHUMモデル」

歩数計は3D（3軸加速度）センサーを搭載しており、付属のストラップで首から下げて使えるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウントできます。歩いている「JOCHUM」キャラクターの姿をデザインしているので、一緒に出かけている気分で持ち歩くことができます。

全11キャラクターをラインアップする3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 JOCHUMモデル」

タニタでは、はかる習慣を「楽しく続けられる」ことが健康づくりに重要と考え、アニメやゲームなどアミューズメント分野のIPとコラボレーションした「はかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、「はかる」を起点とした健康習慣をサポートしていく考えです。

■商品・仕様

商品名：デジタルヘルスメーター「HD-CU JOCHUMモデル」

寸法・質量：幅約244mm×高さ約33mm×奥行約200mm、約740g（電池含む）

価格：4400円（税込）

商品名：3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 JOCHUMモデル」

寸法・質量：幅約36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約28g（電池含む）

価格：3520円（税込）

■「JOCHUM」コラボ特設ページ

https://www.tanita.co.jp/content/jochum/

■権利表記について

画像をご使用の際は下記の表記をお願いします。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664771