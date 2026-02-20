日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、金融リテラシーの向上及びCFP・AFP資格の普及を目的とした特別番組を制作し、2026年2月21日（土）よりBSテレ東、テレビ愛知、その他配信サービスにて放送します。

本番組では、「堅実」なイメージの強い東海地域が、実は「投資を行っている人の割合」で東京都に次ぐ全国2位（愛知県）である点に着目。この地域がいま「金融」で熱くなっている背景や、これからの資産形成、金融経済教育のあり方について、産学のトップを招き徹底討論します。

番組概要

１．データで見る「投資にアツい」東海地域

「ものづくり」の集積地である東海地域ですが、データによると愛知県は投資意欲が高く、十六銀行をはじめとする中部地銀のNISA口座開設数も伸長しています。なぜ今、東海地域で投資熱が高まっているのか、その地域性や経済環境を紐解きます。

２．地元を応援する「ご当地ファンド」とスタートアップ支援

地元企業に投資し、その成長を地域に還元する十六銀行の「岐阜・愛知地域応援ファンド（愛称：ノブナガファンド）」や、日本最大級のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」への参画など、資産形成と地域経済活性化を両立させる新たなモデルケースを紹介します。

３．年間300名以上のAFP認定者を輩出する大学のリアル

CFP®・AFP資格取得に力を入れ、年間300名以上のAFP認定者を輩出している中京大学を特集、実際にCFP®資格取得を目指す学生を密着取材します。

４．武藤十夢氏の投資ポートフォリオ公開

MCを務める武藤十夢氏は、自身も資産運用を行っており、番組内では武藤氏自身の「強気な」ポートフォリオを公開しています。AFP認定者らしいトークを繰り広げる場面も必見です。

番組詳細

〇番組名 「武藤十夢と学ぶ～知って得する新常識～賢く生きる『お金』の知恵」

〇放送時間

ＢＳテレ東： 2026年2月21日（土） 16:00 ～ 17:00

テレビ愛知： 2026年2月23日（月） 11:00 ～ 12:00

TVer ： 2026年2月23日（月）～3月25日（水）

BSテレ東YouTube ： 2026年2月23日（月）～ 2027年2月23日（火）

https://www.youtube.com/c/bs-tvtokyo

〇出演者

石黒 明秀 氏 （株式会社十六銀行 取締役頭取）

梅村 清英 氏 （梅村学園総長・理事長 / 中京大学長）

白根 壽晴 （NPO法人日本FP協会 理事長）

MC武藤 十夢 氏 （AFP認定者/気象予報士/元AKB48）