TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中 克郎）は、このたび、三谷 英弘 弁護士が、令和8年2月8日に執行された第51回衆議院議員総選挙において、神奈川8区（横浜市緑区・青葉区）より当選しましたことをお知らせいたします。

三谷弁護士は今回で5回目の当選となり、また、初の小選挙区での当選となります。

※三谷弁護士は、2010年秋より休職のうえ、その後、国政に関わる活動に従事しております。

【三谷 英弘経歴】

1995年 栄光学園高等学校 卒業

2000年 東京大学法学部第一類 卒業

2000年 最高裁判所司法研修所 入所

2001年 第二東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所 入所

2007年 ワシントン大学ロースクール 卒業（LL.M 知的財産権コース コース）

2007年 Viz Media（サンフランシスコ）勤務

2008年 TMI総合法律事務所 復帰

2010年 TMI総合法律事務所 休職

2012年 衆議院議員（～2014年11月）

2017年 衆議院議員（現在5期目）

2025年 法務副大臣（～2026年1月）

2026年 法務副大臣再任（～現在）





TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士678名、弁理士101名（2026年2月2⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/