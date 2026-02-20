連珠名人・神谷俊介vs挑戦者・汪清清。史上初、日本一を懸けた「夫婦での名人戦」が実現！世界を震わせた奇跡の軌跡を、広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューで公開！
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年2月24日、マインドスポーツ「連珠（れんじゅ）」の現名人・神谷俊介氏と、その妻であり挑戦者として歴史的一戦に臨んだ汪清清（わん しんしん）氏の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：盤上の知略、日常の愛。連珠名人と最強の妻が描く、知の最適解。
五目並べを競技化した日本発祥の頭脳ボードゲーム「連珠」。2025年、この競技の歴史を塗り替える出来事が起きました。現名人の神谷俊介氏に対し、厳しい予選を勝ち抜き挑戦権を手にしたのは、最愛の妻である汪清清氏でした。
史上初の夫婦名人戦： 互いの思考を知り尽くした二人が、日本最高峰の舞台で盤を挟む。宿命の対決の裏側にある葛藤と誇り。
世界選手権の奇跡： 昨年、28年ぶりとなる日本人世界選手権優勝を成し遂げた中山智晴氏。4人が世界一を僅差で争う展開で、神谷が勝利し、中山が優勝。神谷自身が優勝したわけではないが、その一局は確かに、日本の勝利だった。
知のバリアフリー： 年齢や性別、国籍を超え、純粋な思考力で戦う連珠の魅力を、世界を牽引する二人が語ります。
■ 「NEXT STORIES」が届ける新しいメディア体験
本メディアは、過度なバナー広告に頼らない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの「本物の物語」に没入できるよう、スマートなページ構成と持続可能なメディア運営を両立させています。取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
