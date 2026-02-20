DJ機材情報：Hercules「DJControl Inpulse 500」期間限定特別価格キャンペーン実施：2/20～3/5（39,600円）
銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、フランスのDJ機材ブランド Hercules（ハーキュリーズ） のDJコントローラー 「DJControl Inpulse 500」 の期間限定の特別価格キャンペーンを実施いたします。
プロフェッショナルから初心者まで幅広いDJニーズに対応する本製品をお求めやすい価格で提供いたします。
■ キャンペーン概要
対象製品
・Hercules DJControl Inpulse 500 - 2デッキUSB DJコントローラー（多くのDJソフトウェア・アプリに対応）
キャンペーン価格（期間限定）
通常価格：41,800円（税込） → 39,600円（税込）（約5%OFF）
キャンペーン期間
2026年2月20日（金）～ 2026年3月5日（木）
製品詳細ページ：
https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-inpulse-500
■ 製品の特長（概要）
「DJControl Inpulse 500」は、Serato DJに対応する2デッキDJコントローラーです。
RGBライト付きパッド、大型ジョグホイール、フィルター／エフェクト、内蔵ハードウェアミキサーなど充実した機能を備え、初心者から中～上級者まで幅広いユーザーに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342255/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プロフェッショナルから初心者まで幅広いDJニーズに対応する本製品をお求めやすい価格で提供いたします。
■ キャンペーン概要
対象製品
・Hercules DJControl Inpulse 500 - 2デッキUSB DJコントローラー（多くのDJソフトウェア・アプリに対応）
キャンペーン価格（期間限定）
通常価格：41,800円（税込） → 39,600円（税込）（約5%OFF）
キャンペーン期間
2026年2月20日（金）～ 2026年3月5日（木）
製品詳細ページ：
https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-inpulse-500
■ 製品の特長（概要）
「DJControl Inpulse 500」は、Serato DJに対応する2デッキDJコントローラーです。
RGBライト付きパッド、大型ジョグホイール、フィルター／エフェクト、内蔵ハードウェアミキサーなど充実した機能を備え、初心者から中～上級者まで幅広いユーザーに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342255/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ