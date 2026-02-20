ギフトカード市場は爆発的なデジタルコマース拡大を控え、フィンテック革新と電子ギフト革命を背景に堅調な年平均成長率10.6％で2035年までに2兆7891億米ドルへ急増へ

ギフトカード市場は爆発的なデジタルコマース拡大を控え、フィンテック革新と電子ギフト革命を背景に堅調な年平均成長率10.6％で2035年までに2兆7891億米ドルへ急増へ