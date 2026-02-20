ギフトカード市場は爆発的なデジタルコマース拡大を控え、フィンテック革新と電子ギフト革命を背景に堅調な年平均成長率10.6％で2035年までに2兆7891億米ドルへ急増へ
ギフトカード市場は、2025年の1兆184億米ドルから2035年には2兆7891億米ドルへと大幅に拡大する見通しであり、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）10.6％で成長すると予測されています。本レポートは、広範な業界調査と一次・二次情報に基づき、オリジナルかつ体系的に構成された分析を提供します。市場定義から成長要因、制約、機会、セグメンテーション、地域動向に至るまで、各セクションは明確な視点と価値ある洞察をもって整理されています。
ギフトカードとは、あらかじめ一定額がチャージされたプリペイド型決済手段であり、主に小売店舗やオンラインストアにおいて商品・サービスの購入に利用されます。単一ブランド内で利用可能なクローズドループ型から、銀行や決済ネットワークが発行する広範囲で利用可能なオープンループ型まで、多様な形態が存在します。利便性、選択の自由度、即時性という特性により、個人間の贈答用途のみならず、法人向けインセンティブや販促ツールとしても活用が広がっています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：モバイルギフトカードの最適化による即時エンゲージメントの実現
スマートフォンの普及とデジタルネイティブ世代の台頭は、消費者とブランドの接点を根本的に変革しています。特にZ世代およびミレニアル世代においては、デジタル形式のギフトカード利用が顕著に増加しており、過去1年間でZ世代の50％、ミレニアル世代の49％が利用頻度を高めています。従来の物理カードに比べ、モバイル対応ギフトカードは即時送信やSNS共有が可能であり、パーソナライズ機能を通じて顧客体験を強化します。
さらに、ギフトカード利用時の追加支出効果も市場拡大を後押ししています。61％の消費者がカード金額を超えて支出しており、1回の取引あたり平均31.75米ドルの追加消費が発生しています。このアップセル効果は小売業者にとって高い収益性をもたらし、デジタルギフトカードの導入を加速させています。
市場の制約：セキュリティリスクと詐欺への懸念
一方で、市場成長を阻害する要因として、セキュリティ上の脅威と詐欺リスクが挙げられます。「ギフトカード改ざん」と呼ばれる不正手口では、カード情報が盗用・改変され、国際的に転売されるケースが増加しています。匿名性と譲渡の容易さが悪用され、多段階の不正ネットワークが形成されています。
また、一部の地域では規制枠組みや監視体制が不十分であり、不正検知やトレーサビリティの課題が残されています。これらの懸念は消費者信頼の低下につながり、市場拡大に対する潜在的なリスク要因となっています。
主要企業のリスト：
● Amazon.com Inc.
● American Express Company
● Best Buy
● Blackhawk Network
● EBIXCASH WORLD MONEY INDIA Ltd.
● Fiserv, Inc.
● InComm Payments LLC
● Mastercard
● PayPal, Inc.
● Qwikcilver Solutions Pvt Ltd.
● Sephora USA, Inc.
● Shift4 Payments, LLC
● Starbucks Corporation
● Target Brands, Inc.
● The Home Depot
● Valve Corporation
● Visa Inc.
● Walmart Inc.
市場機会：新興市場とテクノロジー統合がもたらす拡張余地
