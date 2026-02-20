サンリオキャラクターズデザインのラゲッジスケールが新登場！株式会社ドリテック
計測機器をはじめとする家電・医療機器の企画・開発および販売等を行う株式会社ドリテック（本社：
埼玉県川口市、代表取締役社長：千倉悟朗、以下「ドリテック」）は、吊り下げるだけで手荷物がはか
れる「サンリオキャラクターズ ラゲッジスケール」を2026年2月20日（金）に発売致します。
■サンリオキャラクターズ ラゲッジスケール（LS-115）
https://www.dretec.co.jp/season/sanrio/ls-115/lang-ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/338427/images/bodyimage1】
旅行移動の際の手荷物重量超過防止や宅配便荷物の送料確認に便利なラゲッジスケール。今年は春の旅行・引っ越しをお気に入りのキャラクターと一緒に楽しく計画いただける“サンリオキャラクターズデ
ザイン”のかわいい新作が登場します。ラインナップはマイメロディ、シナモロール、クロミの全3種。
お出かけ先でつい増えてしまう手荷物も事前にはかればスマートに預け入れができます。
サンリオギフトゲート、サンリオオンラインショップ、専門店、家電量販店、ドリテックオンラインストア等でも随時発売予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/338427/images/bodyimage2】
1～50kg までと広く、最小50g単位ではかれる
飛行機を利用する場合、荷物の重量は搭乗手続きの際に初めてはかるという方がほとんど。特に復路は
旅先で購入したお土産物なども増え、気づいたら重量オーバーなんてこともありますよね。そんな時に
ラゲッジスケールを持っていれば、荷物を吊り下げるだけで事前にどこでも重量チェックができます。
最大計量は50kgまで、少しでも重量を減らしたい時の荷物調整に最小50g単位ではかれることは嬉し
いポイントです。
使い方は簡単３ステップ！風袋引き機能付きで追加計量も！
※最大表示は風袋を含めて50kg（最小表示0.05kg、計量範囲1.00～50.00kg）
使い方は簡単、（1）電源をオン、（2）荷物の持ち手などにストラップを通し留め金具にフックをかけま
す。（3）そのまま水平に持ち上げます。安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定表示されま
す。持ち手のない荷物の場合も、計量に使用したい容器（手提げバックやかごなど）の重量を差し引い
て計量できます。風袋引きの場合、まず（1）～（3）のSTEPで容器をはかり、容器を下げたまま電源
ボタンを1回押すと左下「T」が表示されますので、容器の中にはかりたいものを入れていきます。安
定すると左上に「H」が表示され、数値が固定表示されます。
いずれも電源ボタンを3秒以上長押すると電源が切れます。（オートパワーオフ機能/2分）※宅配便な
どの箱をはかる場合は、紐で縛って持ち手を作る事をおすすめします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/338427/images/bodyimage3】
【取扱予定店舗一覧】
■サンリオギフトゲート、サンリオオンラインショップ（https://shop.sanrio.co.jp/）、キディランド
その他、専門店、旅行用品、土産物店、ドリテックオンラインストア
（https://www.rakuten.co.jp/dretec/）などで随時取扱予定。
【製品概要】
［製品名・品番］[サンリオキャラクターズ]ラゲッジスケール（LS-115）
［サイズ（約）］幅13.9cm×幅3.2cm×高さ5.5cm
［重量（約）］約110g（電池を含む）
［素材］ABS樹脂
［電源］単4形乾電池×2個
［オートパワーオフ］約2分
