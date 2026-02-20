【3/5開催ウェビナー】AIエージェントを組織の即戦力にする実装手法。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342234/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年3月5日（木）12時からAIエージェント活用をテーマにウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、AIエージェントを組織の即戦力にするための AI-Readyなデータ基盤構築からナレッジ活用まで、生成AIの真価を引き出す最適解をAI先端企業2社が徹底解説いたします。
なぜAIは期待通りの答えを出せないのか。
その差は、AIが“使える”データを持っているかどうかにあります。RAGやナレッジ検索の精度を左右する「AI-Readyなデータ基盤」の重要性から、非エンジニア組織でも業務自動化を実現するための手法まで、先端2社の知見を凝縮してお届けします。
DX担当者様はもちろん、生産技術・SCM領域の業務改革を推進するマネジメント層の方にとっても、企業競争力を高めるためのヒントが詰まった必見の内容です。ぜひお早めにお申し込みください。
■開催概要
【3/5開催ウェビナー】
AIエージェントを組織の即戦力にする実装手法。
AI-Readyなデータ基盤構築からナレッジ活用まで、生成AIの真価を引き出す最適解をAI先端企業2社が徹底解説
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2026年3月5日（木）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：3月5日（木）11:00まで
ウェビナーに無料で参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20260305webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・社内でのAIエージェント導入や、自社専用AIの構築を検討している方
・生成AI活用の次のステップ（RAGから自律型AIへ）を模索している方
・「データはあるがAIに活用できていない」という課題をお持ちのDX・情報システム部門の方
・生産技術、品質管理、SCM領域でAIによる業務改革を推進したい方
・PoC（実証実験）は実施したが、実務での成果創出に課題を感じている方
■ウェビナー登壇者
・株式会社div
デジタル人材教育事業部 チームリーダー
杉山 了紀 氏
・株式会社フライウィール
セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager
荒井 美能留 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー
小牧 紘
■ウェビナー登壇者情報
株式会社div
デジタル人材教育事業部 チームリーダー
杉山 了紀 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342234/images/bodyimage2】
大学在学中にIT教育に関心を持ち、TECH CAMPを受講。修了後、 株式会社divに入社し、個人向けエンジニア育成に加え、大手企 業向けの法人研修を担当。 2022年以降は社内SEとして生成AIを活用した業務効率化を推 進。現在はその知見をもとに、AIを活用した業務改善研修の設計・ 講師を務める。
株式会社フライウィール
セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager
荒井 美能留 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342234/images/bodyimage3】
早稲田大学法学部卒業後、株式会社カービューにて海外子会社設立や事業立ち上げに従事。その後、株式会社ビズリーチでは、M&Aプラットフォームの着想から管理体制構築まで幅広く主導。現在はフライウィールのシニアセールスマネージャーとして、豊富な事業開発経験を活かし、企業のデータ活用支援に尽力。
