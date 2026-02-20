【海外SEO新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】がアメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略をYouTubeで配信開始
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、アメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略をYouTubeチャンネルにて公開しました。
今回は、海外SEOでよくある失敗から改善方法まで解説しました。弊社の実際の海外SEOの事例をもとに、海外SEOコンサルタントのチェリー（日本語苦手ですが頑張りました！）とジェードが説明します。
アメリカ向けに英語サイトを制作したものの、
Googleにインデックスされない。
実は、海外SEOではよくあるケースです。
今回の事例も、生成AI翻訳で量産した英語サイトがインデックス0の状態でした。
そこから6カ月で、
・メイン対策キーワードで検索1位を獲得
・重要キーワード23語で上位表示
まで引き上げました。
▼目次
======================
0:00 オープニング
0:54 致命的な戦略ミス
1:35 3つのグローバル・スタンダード施策
2:53 データが証明する成果
3:57 担当者まとめ
======================
◎動画
https://youtu.be/enTAR47Uvs4
【今回の動画で学べること】
・アメリカGoogleでよくある失敗
・アメリカのコンテンツ戦略
・アメリカ人ネイティブの視点
◆ アメリカでビジネスを広げたい方、海外SEOに取り組みたい方には必見の内容です。
〈こんな方にオススメ〉
○企業のアメリカ進出における担当者
○アメリカ進出を担うWEBマーケター、SEOコンサルタント
○アメリカのWEBマーケティングを知りたい方
○アメリカ進出したい方
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
SEOやLLMO、AIOに関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
チャンネル登録者数11100人、現在40本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
◆SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/
◆海外SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/kaigaiseo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。最近では、AIO,LLMO対策の研究とサポートも開始しており、SEO書籍5冊、海外SEO書籍1冊、LLMO書籍1冊の刊行実績がございます。
アメリカ人、ドイツ人、フランス人、タイ人のSEOコンサルタントが日本人コンサルタント共に在籍しています。難易度の高い大規模サイト（ECサイト、求人サイト、不動産サイト、各種検索サイト）のSEOも得意領域としております。Googleコアアップデートで下落したSEOランキングの復活サポートも行っております。実績を評価いただき、世界各国に展開している大手グローバル企業様からも、ご依頼を多数いただいております。
■アドマノ株式会社の概要
アドマノ 株式会社は、SEO/AIO/LLMOの専門会社として、SEO/LLMOコンサルティングやデジタルマーケティング支援、オウンドメディア運営を行っているデジタルマーケティングカンパニーです。長年のGoogleアルゴリズム研究により高いSEO技術と知見を有しています。海外SEO/LLMOから国内SEO/LLMOまで、幅広くSEOのサポートを実施しております。
■会社概要
アドマノ株式会社
公式メディアサイト：https://www.switchitmaker2.com/
コーポレートサイト：https://admano.co.jp/
事業内容：SEO事業、Webコンサルティング、オウンドメディア運営、広告事業、
住所:東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
電話：03-5981-9788
■English Language Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
paveena suphawet
