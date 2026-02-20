純正品だからこその快適性を実現「バスケットカバー」新発売 多発する自転車の車輪巻き込み事故を防いで安全運転に貢献 4月から自転車の青切符制度スタート、ハンドルなどに荷物を吊り下げての走行も違反に
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、当社の自転車バスケットにぴったりフィットする「バスケットカバー」全13種各3色を、2月20日よりオンラインストア（https://ogk-giken.shop-pro.jp）で予約販売開始、3月5日より自転車販売店などで順次販売を開始します。純正品のラインナップを拡大することで、汎用品にはない快適性とデザイン性をかなえます。4月から始まる自転車の青切符制度を前に、バスケットカバーの活用方法を提案（https://ogk.co.jp/topics/38454）し、安全運転にも貢献します。
自転車の車輪に物が挟まって転倒・けがをした経験がある人は52.1％
2025年3月に独立行政法人製品評価技術基盤機構が行った自転車でのヒヤリハット・事故の経験についてのアンケート調査では、「車輪に物が挟まって転倒・けがをした」が52.1％で最多となっています。さらに、4月から始まる自転車の青切符制度では、荷物をハンドルなどカゴ以外の場所に吊り下げて走行する行為に対しても反則金が科されます。そのための積載容量アップや、すでに着用が努力義務化されている自転車ヘルメット置き場としても、バスケットやカバーを活用してもらいたいと考え、この度当社の人気バスケットを網羅するカバーの製品化に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342084/images/bodyimage1】
自転車の積載容量アップ。荷物の飛び出しや車輪巻き込み、雨、盗難などを防止して安全に
バスケットカバー「TN-019・TN-020」は、ファスナーを開くだけで容量が約1.6倍にアップする2段式で、買い物などで荷物が増えても安心です。耐久性と保形性が高く、水を通さない素材を採用し、水が流れやすい形状で中の荷物を濡らしません。「TN-021」は、上部が大きく開いて荷物の出し入れがより快適になる仕様です。雨の日も自転車での送迎が欠かせない子育て世代には、当社チャイルドシートの純正レインカバーが好評で、純正のバスケットカバーもほしいという声にも応えます。長年自転車用品を取り扱っている中で寄せられたユーザーの困りごとを参考に、細かい配慮にこだわっています。
■バスケットカバー（TN-019・TN-020・TN-021）概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342084/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342084/images/bodyimage3】
当社のバスケットに合わせて選べてぴったりとフィットします。
フロント・リヤ、それぞれブラック、グレー、カーキの3色展開です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342084/images/bodyimage4】
＜製品特長＞
●TN-019とTN-020
・ファスナーを開くだけで容量が約1.6倍以上になる2段式の構造です。
・天面にEVA素材を採用し、水が流れやすい形状です。
・EVAは釣りなどのアウトドアシーンで使われるアイテムにも採用されている耐久性が高い素材であり、水を通さず色落ちなどの劣化がしづらい特徴をもちます。保形性も高いので、純正品としてフィットする形状の良さをさらに引き出します。
・TN-019は、EVAを側面にも採用したモデルです。
・TN-020は、側面は破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を使用しています。
●TN-021
・開閉しやすく、上部が大きく開いて荷物の出し入れがより快適になる仕様です。
・破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を使用しています。
