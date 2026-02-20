LINE Games、自社開発の新作PCゲーム『ハムトーク』を公開！ ｢Steam Next フェス｣に参加＆上半期正式配信予定！
- PC画面の片隅のハムスターたちと交流できる放置型ソーシャルシミュレーションジャンル
- デモ版初公開…ハムスタータウンを装飾できる可愛い要素が盛りだくさん
- 2月24日(火)から3月3日(火)まで｢Steam Next フェス｣に参加…今年上半期正式配信予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342202/images/bodyimage1】
[2026-0220] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）は、2月20日(金)に自社開発新作PCゲーム『ハムトーク』を初公開し、デモ版をダウンロードできる公式Steamページをオープンしましたのでお知らせいたします。
『ハムトーク』は、放置型ソーシャルシミュレーションジャンルPCパッケージゲームで、従来の一般的なゲームプレイとは違い、｢放置型｣というジャンルの特性に合ったプレイ方式を適用したゲームです。
ゲームの最大の特徴は、プレイ開始以降にも業務を始めとした日常を続けられる点で、ユーザーはPC画面の片隅で動く可愛いハムスターたちと軽く遊びながら交流し絆を深めることができます。
また、ハムスターをタッチしたり、餌をあげ、掃除するなどの直接的なプレイをすることができ、ハムスターが暮らすタウンをユーザーの好みに合わせて装飾することもできます。全世界のユーザーが集まる広場にてリアルタイムで交流し友達になることができるソーシャルプレイも提供します。
『ハムトーク』は、デモ版の公開を始め、2月24日(火)午前3時から3月3日(火)午前3時(日本時間)までオンラインで開催される｢Steam Nextフェス｣に参加します。今後、上半期中にSteamにて正式配信を予定しています。
上半期に公開予定の配信版には、今回のデモには含まれていない生産コンテンツや友達のタウンに遊びに行く機能が追加されます。これを通じて作物の栽培とアイテム製作でハムスタータウンを徐々に成長させることができ、一緒にする楽しみを味わうことができます。
『ハムトーク』に関するゲームの詳細、配信日程などに関する詳細は公式Steamページで確認できます。
公式トレーラーはこちら↓↓
https://youtu.be/WgIYKJJuQj8
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342202/images/bodyimage2】
【ゲーム概要】
タイトル：ハムトーク
ジャンル：放置型ソーシャルシミュレーション
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/3985130/Hamster_Talk/
コピーライト表記 ：(C) Super Awesome Inc. ALL RIGHTS RESERVED.(C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲームの開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン)は、LINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
