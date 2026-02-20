東京都主催「Startup Career Fair 2026」出展のお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2026年2月21日（土）に東京都が主催する「Startup Career Fair 2026」にキャリア支援事業として出展することとなりましたので、お知らせいたします。
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開しています。年間約7,000社の広告を掲載。約2,500名の専属配布員が1軒1軒ポスティングしており、「届く確実性」が最大の強みです。
1. 出展の背景
当社は、地域密着型生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、千葉県を中心とした174万世帯への情報発信基盤を構築してまいりました。現在、成長戦略「Strategic Plan」のもと、「地域共創プラットフォーム」構想を推進しており、その第1号案件として、株式会社UniGrowth（以下「UniGrowth」）との経営統合に向けた基本合意書を締結しております。
2026年2月6日付で当社執行役員（キャリア支援事業管掌）に就任した浜崎 正己（UniGrowth取締役）のもと、「奨学金返済支援型」人材紹介事業をはじめとするキャリア支援事業を本格展開しております。本イベントへの出展を通じ、スタートアップでのキャリア形成に関心を持つ人材との接点を拡大し、人材紹介・採用支援を起点とした「職住近接」の実現を加速してまいります。
2. イベント概要
イベント名：Startup Career Fair 2026
主催：東京都
日時：2026年2月21日（土）11:30～19:00
会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）
アクセス：JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口 徒歩1分／東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D9出口すぐ／東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」1出口 徒歩3分
参加費：無料（事前エントリー制）
出展規模：スタートアップ約100社
公式サイト：https://startupcareer2026.com/
参加登録：https://startupcareerfair2026.peatix.com
3. 当社ブースについて
当社ブースでは、UniGrowthと連携したキャリア支援事業の取り組みをご紹介いたします。スタートアップへの就職・転職をお考えの方はもちろん、地域に根ざしたキャリア形成にご関心をお持ちの皆様のご来場をお待ちしております。
【ブースでの主なご案内内容】
・「奨学金返済支援型」人材紹介サービスのご紹介
・UniGrowthの事業内容・募集ポジションのご案内
・キャリア支援事業に関する個別相談
4. 今後の見通し
当社は引き続き、「地域共創プラットフォーム」構想のもと、キャリア支援事業を成長ドライバーの一つとして推進し、企業価値の一層の向上を図ってまいります。
地域新聞社のアセットについて
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342318/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342318/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しています。
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
TEL：047-485-1107
担当：コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
Mail：c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
?
