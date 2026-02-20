ドローンサービス市場は産業および商業用途の加速により2029年までに650億ドルを超える見込み
精密農業、インフラ監視、セキュリティ業務、企業導入における急速な採用が、予測年平均成長率28％での持続的な拡大を後押ししています。
世界のドローンサービス市場は加速的な拡大期に入りつつあり、2029年までに650億ドルを超えると予測されています。2029年までに2兆3,934億ドルに達すると見込まれる広範なサービス産業の中では依然として比較的小規模な構成要素であるものの、ドローンサービスは着実に存在感を高めており、業界全体の約0.3％を占めると見込まれています。
注目すべきは成長の速度です。本市場は2029年まで年平均成長率28％で拡大すると予測されており、農業、インフラ、セキュリティ、物流、メディア用途におけるドローンベースのソリューションの統合拡大を反映しています。
北米が採用拡大とともに市場を主導
北米は2029年に最大の地域市場となり、市場規模は232億8,000万ドルに達すると予測されています。同地域は2024年の73億7,200万ドルから年平均成長率26％で成長する見込みです。
この拡大は、精密農業への注力の高まりおよびエンターテインメント産業からの需要増加によって支えられています。ドローンは作物監視の改善、資源利用の最適化、大規模イベントや制作における動的な空撮コンテンツの取得に活用されています。
同地域内では、米国が引き続き最大の国別市場となり、2029年までに198億700万ドルに達すると予測されています。米国市場は2024年の63億7,100万ドルから年平均成長率25％で成長する見込みです。この成長は、国境を越えたセキュリティおよび監視用途の拡大と、農業分野での継続的な導入によって支えられています。
プラットフォームサービスが最大の市場シェアを占有
サービス種別では、ドローンプラットフォームサービスが最大のセグメントを構成しています。2029年までに、この分野は市場全体の59％、すなわち384億1,700万ドルを占めると予測されています。
この分野の優位性は、農業、建設、物流分野におけるドローン導入の拡大を反映しています。組織はリアルタイムデータ収集、空撮画像、監視用途のためにドローンへの依存度を高めています。多くの場合、ドローンは従来の測量および点検手法に対する費用対効果の高い代替手段となっています。
人工知能、機械学習、クラウドコンピューティングの統合は性能をさらに向上させ、サービス提供の改善を通じてドローンプラットフォームサービスの価値提案を強化しています。
企業導入が市場構造を牽引
ソリューション別では、企業導入が主導的地位を占め、2029年までに市場全体の65％、すなわち422億5,400万ドルを占めると見込まれています。
企業分野の成長は、産業点検、マッピング、監視におけるドローン利用の拡大によって支えられています。建設、エネルギー、農業、物流分野において導入が進んでいます。企業はデータ分析およびクラウドベースのプラットフォームとの統合を通じて業務効率と意思決定を向上させるため、大規模プロジェクト向けの企業規模のドローン群への投資を増やしています。
空撮およびリモートセンシングが中心的役割を維持
用途別では、空撮およびリモートセンシングが2029年に最大のシェアを占め、市場全体の24％、すなわち156億9,900万ドルに達すると予測されています。
高解像度の空撮画像および地理空間データへの需要は、農業、不動産、建設、環境監視分野で引き続き増加しています。ドローンは有人航空機による運用と比較して柔軟性と低コストを提供します。高度なセンサー、カメラ、分析技術の活用は精度と実用的な洞察をさらに向上させています。
