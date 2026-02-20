2032年に562億米ドルへ拡大する世界の解剖病理学市場：CAGR11％で進展する次世代診断エコシステムの全貌
世界の解剖病理学市場の概況と成長予測
世界の解剖病理学市場は、2023年の219億米ドルから2032年には562億米ドルへと大幅な拡大が見込まれており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）11％という高い成長軌道を描くと予測されています。医療現場における診断精度の高度化、がんをはじめとする慢性疾患の増加、分子診断技術の進歩が相互に作用し、解剖病理学は単なる組織診断の枠を超えた包括的な診断プラットフォームへと進化しています。
解剖病理学は、臓器や組織を肉眼的、顕微鏡的、生化学的、免疫学的、分子レベルで評価し、疾患の本質を明らかにする医学専門分野です。特に腫瘍学領域においては、正確な病理診断が治療方針の決定に直結するため、医療システム全体の質を左右する基盤的役割を担っています。
解剖病理学の進化：形態学から分子レベル診断へ
従来の解剖病理学は、ヘマトキシリン・エオジン染色による組織学的評価を中心としてきましたが、現在では免疫組織化学（IHC）、蛍光 in situ ハイブリダイゼーション（FISH）、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、次世代シーケンシング（NGS）といった分子レベルの技術が統合されています。この技術融合により、疾患のサブタイプ分類や予後予測、さらには個別化医療の実現が可能になっています。
がん診断においては、遺伝子変異やバイオマーカーの特定が治療薬選択の前提条件となるケースが増加しており、解剖病理学は分子腫瘍学と密接に結びついています。特にコンパニオン診断の需要拡大は、市場成長を加速させる重要な要因となっています。
市場成長を牽引する主要因
世界的ながん罹患率の上昇は、解剖病理学市場の最大の成長ドライバーです。高齢化の進展、生活習慣の変化、環境要因などが複合的に影響し、がんや自己免疫疾患、神経変性疾患の診断ニーズが拡大しています。これに伴い、正確かつ迅速な組織診断の重要性が一層高まっています。
さらに、デジタル病理の導入が市場構造を変革しています。全スライド画像（WSI）スキャナーやクラウドベースの画像管理システムの普及により、遠隔診断やAI支援解析が現実のものとなりました。人工知能を活用した画像解析アルゴリズムは、診断の均質化や作業効率向上に貢献し、特に病理医不足が深刻な地域での需要を押し上げています。
競争環境と戦略動向
解剖病理学市場は、大手診断機器メーカーと専門試薬企業が競合する構造となっています。各社は製品ポートフォリオの拡充、AI企業との提携、M&Aによる技術取得を通じて競争優位性を確立しようとしています。特に分子診断との統合戦略は、差別化の鍵となっています。
また、研究機関や大学病院との共同研究も活発化しており、新規バイオマーカーの発見や診断プロトコルの標準化が進められています。規制当局による品質基準の強化も、市場参入企業にとって重要な検討事項です。
主要企業のリスト：
● Agilent Technologies, Inc.
● Bio S.B.
● BioGenex
● Cardinal Health
● Danaher Corporation
● F. Hoffmann-La Roche AG
● Laboratory Corporation of America Holdings
● NeoGenomics Laboratories, Inc.
● PHC Holdings Corporation
● Quest Diagnostics Incorporated
● Sakura Finetek USA, Inc.
