長崎と佐賀がタッグを組み、両県のやきものが一堂に集結！ 第4回「はかた陶器まつり」開催！！ ～アンケートへのご協力で対象店舗のやきものがおトクに買える500円割引券を先着順で配布～

【日時】 令和8年2月27日（金）～3月3日（火） 各日：11:00～19:30

【会場】 JR九州ホール（JR博多シティ9階）

長崎・佐賀の5産地23店舗のやきものを一堂に楽しめる「はかた陶器まつり」が、今年も令和8年2月27日（金）から3月3日（火）まで、JR九州ホール（JR博多シティ9階）にて、開催されます。

4回目の開催となる今回も、日本遺産「肥前やきもの圏」の協力のもと、佐賀・長崎の肥前やきもの圏の産地から人気店が多数出店しお客さまにやきものと地域の魅力をお届けします。

会場内では、対象店舗で使用できる500円割引券のプレゼント企画なども実施します。







前回のイベント開催写真

イベント概要

・開催日時：令和8年2月27日（金）～3月3日（火） 各日：11:00～19:30

・開催場所：JR九州ホール（JR博多シティ9階）

・出 店：やきもの24店舗（展示ブース含む）

その他「肥前やきもの圏」PRブースなど

・主 催：株式会社JR博多シティ

・協 力：「肥前窯業圏」活性化推進協議会



会場では、様々な産地のやきものが楽しめる！

・佐賀県 （11店舗） ・ 長崎県 （12店舗）

唐津焼：3店舗 三川内焼：1店舗

伊万里鍋島焼：1店舗 波佐見焼：11店舗

有田焼：6店舗

～日本遺産「肥前やきもの圏」とは～

佐賀・長崎にまたがる日本遺産「肥前やきもの圏」。日本磁器発祥の地「有田」をはじめ、古くから陶磁器づくりが盛んな佐賀・長崎の「肥前やきもの圏」の産地が、その技術を受け継ぎ、現在も特色あるやきものを生み出し続けています。

HP Instagram

2/27（金）、2/28（土）限定！！からまりマルシェとの連携企画 ガラポン抽選会を開催！！

博多駅中央改札口前イベントスペースにて唐津市・伊万里市の12事業者が出店するマルシェが開催されます。からまりマルシェとはかた陶器まつりの両会場でデジタルスタンプ（NFT）を取得された方先着100名様限定でガラポン抽選会を開催します！

（今回３回目の出展）「肥前やきもの圏」ブーススタッフのコメント

「はかた陶器まつり」は日本遺産「肥前やきもの圏」の窯元が多数出展されるイベントです。入口付近の「肥前やきもの圏」ブースでは、アンケートご協力で会場で使える500円割引券を先着順で配布しているほか、インスタフォローでお買い物に便利なトートバッグをお配りしております。皆様のお越しをお待ちしております！