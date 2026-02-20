【ローカルAIO/LLMO支援サービス】世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団／東京SEOメーカーAIO戦略室が、エリア検索の指名を獲得するローカルLLMO対策の新サービスを開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342317/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、エリア検索の指名を獲得するローカルLLMO対策の新サービスを開始しました。
生成AIに「この地域の専門家」として選ばれる。
エリア検索の指名を獲得― ローカルLLMO対策
飲食店・美容院・整体院・クリニック・士業・工務店・不動産会社などの地域ビジネスにおける実績や外部評価を通じて、生成AIに「このエリアのおすすめ」「地域のブランド」として認識させます。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?GoogleMAPやSEOは表示されてるが生成AIに出てこない。
→SEO・MEOの成果が、生成AIに反映されていない。
?地域のおすすめに競合ばかりが紹介されてしまう。
→生成AIの地域おすすめに、自社が含まれていない。
?SEO・MEO・口コミ対策の「次の一手」が見えない。
→生成AIやエリア検索で、どう見られているのか把握できない。
?地域名＋業種でSEO上位表示なのに生成AIで出てこない。
→自社の“強み”がAIに正しく伝わっていない気がする。
◎ローカルLLMO/ローカルAIOとは
ローカルLLMO（Local LLM Optimization）とは、ChatGPT や Gemini などの生成AIが行う「地域に関する質問」「エリアおすすめ」「近くの専門家探し」において、自社や店舗が 適切な候補として認識・参照される状態を設計する取り組みです。
検索順位やマップ表示を直接操作するのではなく、生成AIが地域情報を理解・整理・回答するプロセスに合わせて、地域文脈・専門性・情報の一貫性を最適化します。
また、ローカルAIO（Local AI Optimization）とは、生成AI全般（検索型AI・対話型AI・要約AIなど）に対して、地域ビジネスとして正しく理解され、紹介・比較・要約されやすくするための最適化を指します。
【特徴】
?地域ビジネスに特化した実践ノウハウ
→全国型・大手向けのAI対策ではなく、地域名×業種×実態を前提としたローカル特化設計。店舗・士業・クリニック・工務店など、地域ビジネスで成果を出すための現実的なLLMO／AIOを提供します。
?ブランド・エンティティを強化する戦略
→ローカルLLMO／ローカルAIOにおいて重要なのは、単に表示回数を増やすことではなく、「この地域に存在する、実体のあるブランド・事業者」として生成AIに一貫して認識されることです。その中核となるのが、Googleビジネスプロフィール（GBP）を起点としたエンティティ設計です。
?引用されやすい実績・数値・事例のエリア展開
→生成AIは、地域のおすすめや比較を行う際、実績・数値・事例が明確に整理された情報を優先的に参照・引用する傾向があります。ローカルLLMO対策では、「どのエリアで、どんな成果を出したのか」が一目で伝わる形に整理・構造化し、生成AIが地域実績として説明しやすい状態を構築します。
〈こんな方にオススメ〉
○AIO,LLMO対策をしたいエリアビジネスの企業様
○WEB集客担当者
○生成AIに参照されるようになりたい企業様
◎サービスの詳細はこちら
https://www.switchitmaker2.com/service/local-llmo/
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、エリア検索の指名を獲得するローカルLLMO対策の新サービスを開始しました。
生成AIに「この地域の専門家」として選ばれる。
エリア検索の指名を獲得― ローカルLLMO対策
飲食店・美容院・整体院・クリニック・士業・工務店・不動産会社などの地域ビジネスにおける実績や外部評価を通じて、生成AIに「このエリアのおすすめ」「地域のブランド」として認識させます。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?GoogleMAPやSEOは表示されてるが生成AIに出てこない。
→SEO・MEOの成果が、生成AIに反映されていない。
?地域のおすすめに競合ばかりが紹介されてしまう。
→生成AIの地域おすすめに、自社が含まれていない。
?SEO・MEO・口コミ対策の「次の一手」が見えない。
→生成AIやエリア検索で、どう見られているのか把握できない。
?地域名＋業種でSEO上位表示なのに生成AIで出てこない。
→自社の“強み”がAIに正しく伝わっていない気がする。
◎ローカルLLMO/ローカルAIOとは
ローカルLLMO（Local LLM Optimization）とは、ChatGPT や Gemini などの生成AIが行う「地域に関する質問」「エリアおすすめ」「近くの専門家探し」において、自社や店舗が 適切な候補として認識・参照される状態を設計する取り組みです。
検索順位やマップ表示を直接操作するのではなく、生成AIが地域情報を理解・整理・回答するプロセスに合わせて、地域文脈・専門性・情報の一貫性を最適化します。
また、ローカルAIO（Local AI Optimization）とは、生成AI全般（検索型AI・対話型AI・要約AIなど）に対して、地域ビジネスとして正しく理解され、紹介・比較・要約されやすくするための最適化を指します。
【特徴】
?地域ビジネスに特化した実践ノウハウ
→全国型・大手向けのAI対策ではなく、地域名×業種×実態を前提としたローカル特化設計。店舗・士業・クリニック・工務店など、地域ビジネスで成果を出すための現実的なLLMO／AIOを提供します。
?ブランド・エンティティを強化する戦略
→ローカルLLMO／ローカルAIOにおいて重要なのは、単に表示回数を増やすことではなく、「この地域に存在する、実体のあるブランド・事業者」として生成AIに一貫して認識されることです。その中核となるのが、Googleビジネスプロフィール（GBP）を起点としたエンティティ設計です。
?引用されやすい実績・数値・事例のエリア展開
→生成AIは、地域のおすすめや比較を行う際、実績・数値・事例が明確に整理された情報を優先的に参照・引用する傾向があります。ローカルLLMO対策では、「どのエリアで、どんな成果を出したのか」が一目で伝わる形に整理・構造化し、生成AIが地域実績として説明しやすい状態を構築します。
〈こんな方にオススメ〉
○AIO,LLMO対策をしたいエリアビジネスの企業様
○WEB集客担当者
○生成AIに参照されるようになりたい企業様
◎サービスの詳細はこちら
https://www.switchitmaker2.com/service/local-llmo/
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker