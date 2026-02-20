履正社高等学校(学校法人履正社／大阪府豊中市)とパナソニック インフォメーションシステムズ株式会社(代表取締役 社長執行役員 阿部 裕／以下、パナソニックIS)は産学連携に取り組み、生徒が主体のアプリケーションソフトウェア開発をサポートします。この度、産学連携で生まれた「ラグビー部のフィジカル強化アプリ」について報告します。





履正社高等学校ラグビー部の練習風景





■実施概要

日時 ：2026年3月6日(金) 16時00分から17時05分まで

実施場所：履正社高等学校(大阪府豊中市長興寺南4丁目3番19号)

内容 ：共同開発したアプリの報告会









タイムスケジュール









■産学連携の背景

履正社高等学校は2025年4月、ラグビー部を新設。強化クラブとして全国高校ラグビー大会(花園)初出場を目指し、1年生約20名が日々練習に励んでいます。

また、プログラミングゼミでは1～3年生約16名が放課後を活用して週3日活動し、論理的思考力を伸ばすためにPython言語によるプログラミングの基礎的な技術習得やゲーム制作などを学んでいます。

今回の取り組みでは、ラグビー部の花園出場を学校全体で応援するため、ラグビー部で課題となっている部員のフィジカルデータ管理に、プログラミングゼミの生徒たちが挑みます。パナソニックISは、パナソニックグループを横断するDX戦略「PX(Panasonic Transformation)」の推進をリードするIT事業会社として、IoTデータ利活用のプロフェッショナルたちが高校生の挑戦をサポートします。









■これまでの取り組み

2025年8月25日、プログラミングゼミ生、ラグビー部員、パナソニックISの3社によるキックオフミーティングを実施しました。パナソニックISの社員がレクチャーを行った後、アプリ開発で重要な工程「要件定義」を生徒たちに体験してもらうためにワークショップを実施。プログラミングゼミ生がラグビー部員にアプリのニーズをヒアリングして必要な条件を洗い出し、開発するアプリについて方向性を検討しました。

その後は、プログラミングゼミ生が自立的にアプリ開発に取り組み、パナソニックISの社員は月2回のフォローアップを通じて、プロの観点からサポートを重ねてきました。

アプリ開発は、クラウドベースの業務効率化プラットフォームと自動化技術を活用し、シンプルながらも実用的な情報収集・分析・共有の仕組みを構築することを目指しました。また、パナソニックISの伴走のもと、アジャイル型の開発により、ユーザ(ラグビー部員)へリリースを行いながら改善を推進してきました。

そして、この度、約半年の制作期間を経て作成したアプリについて報告します。

DXに挑む高校生たちの青春と、パナソニックISの技術力から生まれる新たな未来にご期待ください！





産学連携における3社の役割





■会社情報

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

・設立 ： 1999年2月22日

・本社 ： 大阪市北区末広町2番40号Panasonic XC OSAKA

東京都中央区銀座8丁目21番1号

・代表者 ： 阿部 裕

・企業サイト： https://panasonic.co.jp/is-c/





「パナソニック インフォメーションシステムズ」「パナソニック ソリューションテクノロジー」「パナソニック ネットソリューションズ」の3社は2026年4月1日付で統合し、「パナソニック デジタル株式会社」を設立します。





パナソニック デジタル株式会社 特設サイト： https://panasonic.co.jp/is-c/digital/