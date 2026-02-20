バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、広帯域+高音質HiFiスピーカーを採用し、通話も音楽もクリアで臨場感のあるサウンドを実現した最大55時間の連続再生が可能なワイヤレスヘッドスピーカー『id-MOTO-K1』の販売開始をお知らせします。





【MAXWIN id-MOTO-K1】





広帯域+高音質HiFiスピーカーを採用し、通話も音楽もクリアで臨場感のあるサウンドを実現。

最大55時間の連続再生が可能な1000mAh大容量バッテリーを内蔵。

ENCノイズキャンセリング機能で周囲の雑音を効果的に低減し、通話中でも相手の声をはっきりと聞き取れます。

Siri、Google音声アシスタント対応、日本語音声ガイダンス、自動電話応答など、便利な機能も充実。

さらに、IPX6レベルの防水性能で屋外や雨天時の使用も安心です。









【MAXWIN id-OP6】





id-MOTO-K1専用ヘルメットのクリップ式マウント。

クリップで挟むだけで、簡単に取り付けが可能です。複数のヘルメットで使用したい場合に便利なオプションマウントです。









【商品詳細】

◆広帯域+高音質HiFiスピーカー搭載





小型で高音質な、口径40mm全音域高音質HIFIスピーカーを搭載し、低音域の再現性に優れ、高音質サウンドを忠実に再現できます。









◆ENCノイズキャンセリング





通話時にマイクが拾う周囲の雑音を抑え、風切り音や騒音などを低減するので、相手に自分の声が聞き取りやすくなり、クリアな音声通話を実現しました。









◆通話/音楽最大55時間連続再生可能

1000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、長時間のツーリングでも心配ありません。









◆グローブを付けた状態でも操作可能





メインの操作ボタンは大きくグローブを付けたままでも直感操作が可能。

ボタンの配置やレスポンスまで徹底的に最適化しました。









◆スマホの音楽や通話を楽しめる





安定接続と低遅延通信を実現したBluetooth V5.3を搭載。

ワイヤレスで音楽やナビ音声を聴くことができます。

マイク付属で通話も可能。









◆Bluetooth V5.3チップセット搭載





Bluetooth V5.3を搭載し、安定接続と低遅延通信を実現し、さらに2台のデバイスを同時接続が可能です。通信速度アップ+クリアな音声をお楽しみいただけます。









◆音声アシスタント対応

iPhoneのSiriとGoogleアシスタント、両方に対応しています。ハンズフリーで音楽再生や通話が可能です。

・日本語音声ガイダンス

日本語音声をサポートしているので、イヤホンの操作をわかりやすくサポートしてくれます。

・電話自動応答機能

ハンズフリーで5秒後、自動で応答するので安全に電話に出ることができます。









◆IPX6レベルの防水性能





本機はIPX6レベル相当の防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。









【製品仕様】





Bluetoothバージョン： V5.3

プロファイル ： HFP/HSP、A2DP、AVRCP

バッテリー ： 1000mAh/3.7V

防水レベル ： IPX6

動作温度範囲 ： -20℃～60℃

音楽/通話時間 ： 約55時間

充電時間 ： 約1.5時間(5V/1Aの場合)

定格電圧 ： DC 5V

定格電流 ： ≦1A

待機電流 ： 約2mA

動作電流 ： 約23mA

通信範囲 ： 約10m

サイズ ： 約82×43×24mm(本体)

重量 ： 約48g(本体)