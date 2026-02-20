車のフロントウィンドウに車速や警告、ナビゲーションなどを表示するヘッドアップディスプレイ(以下「HUD」)を開発・製造する日本精機株式会社(本社：新潟県長岡市、社長：永野 恵一)は、好評販売中の後付けHUD「LumieHUD(ルミエハッド)」に、「東京オートサロン2026」で初公開・展示した新色「さくらピンク」を2026年3月3日(火)より公式オンラインショップ限定で販売開始いたします。

あわせて、2026年2月20日(金)10:00より予約受付を開始いたします。





「LumieHUD(ルミエハッド)」公式サイト

https://lumiehud.moado.jp/





新色登場さくらピンク









■製品概要





さくらピンク搭載イメージ





2025年5月に発売したLumieHUDは、小型車や軽自動車などHUDが搭載されていない車でも、後から置くだけで手軽にHUDを体験できる製品です。

また、2025年12月17日発刊の「カーグッズマガジン」2026年2月号にて【カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2025】を受賞し、製品として高い評価をいただいています。





このたび、公式オンラインショップ限定色として「さくらピンク」を新たにラインアップしました。

これにより、公式オンラインショップでは「ブルー・グレー・アイボリー・オールブラック・スノーホワイト・さくらピンク」の全6色展開となり、お好みや車種に合わせてお選びいただけます。









■企画意図

「さくらピンク」は、桜並木を走るドライブシーンをイメージした新色です。

柔らかい色味のボディや明るいトーンの内装と相性がよく、好きな世界観で車内をまとめたい方にも取り入れやすいカラーです。

春の節目にあたる桃の節句・3月3日に販売開始します。

お気に入りの色で気分を上げ、新生活の安全で楽しいドライブを応援します。









■キャンペーン情報

新色「さくらピンク」の販売開始を記念し、以下のキャンペーンを実施します。





(1) 予約キャンペーン

【期間】2026年2月20日(金)10:00～2026年3月2日(月)23:59

【内容】・送料無料(通常800円を当社負担)

・オリジナルエコバッグをプレゼント

【対象】公式オンラインショップにて

「LumieHUD さくらピンク」を予約購入された方





(2) 発売記念キャンペーン

【期間】2026年3月3日(火)10:00～2026年3月31日(火)14:00

【内容】・ギフトラッピング無料

・オリジナルボールペン＆付箋をプレゼント

【対象】公式オンラインショップにてLumieHUDを購入された方(全色対象)









■「LumieHUDさくらピンク」商品概要





LumieHUDさくらピンク





品名 ： LumieHUD(ルミエハッド)

希望小売価格： 22,000円(税込)

発売日 ： 2026年3月3日(火)









■取扱い販売店

●予約受付

期間 ： 2026年2月20日(金)10:00～3月2日(月)23:59

予約受付ページ： https://lumiehud.official.ec/items/133566270





●販売

開始日時 ： 2026年3月3日(火)10:00

公式オンラインショップ： https://lumiehud.official.ec/items/97340914





※2月27日(金)14:00までの予約分は3月3日(火)着にて発送、以降の予約分は3月2日(月)より順次発送します。(一部離島を除く)









■会社概要

社名 ： 日本精機株式会社

所在地 ： 新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34

設立 ： 1946年(昭和21年)12月24日

事業内容 ： 四輪車用・二輪車用・汎用計器類／

OA・情報機器操作パネル／空調・住設機器コントローラー／

高密度実装基板EMS等の製造、販売、他

ブランドURL： https://www.moado.jp

会社HP ： https://www.nippon-seiki.co.jp/









【製品に関するお客様お問い合わせ先】

moado公式LINEよりお問い合わせいただけます。

https://lin.ee/eXEwgTw





moado公式LINEお友だち登録用二次元コード