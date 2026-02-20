後付けヘッドアップディスプレイ「LumieHUD(ルミエハッド)」の新色「さくらピンク」が3月3日(火)公式オンラインショップ限定で販売開始
車のフロントウィンドウに車速や警告、ナビゲーションなどを表示するヘッドアップディスプレイ(以下「HUD」)を開発・製造する日本精機株式会社(本社：新潟県長岡市、社長：永野 恵一)は、好評販売中の後付けHUD「LumieHUD(ルミエハッド)」に、「東京オートサロン2026」で初公開・展示した新色「さくらピンク」を2026年3月3日(火)より公式オンラインショップ限定で販売開始いたします。
あわせて、2026年2月20日(金)10:00より予約受付を開始いたします。
「LumieHUD(ルミエハッド)」公式サイト
https://lumiehud.moado.jp/
新色登場さくらピンク
■製品概要
さくらピンク搭載イメージ
2025年5月に発売したLumieHUDは、小型車や軽自動車などHUDが搭載されていない車でも、後から置くだけで手軽にHUDを体験できる製品です。
また、2025年12月17日発刊の「カーグッズマガジン」2026年2月号にて【カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2025】を受賞し、製品として高い評価をいただいています。
このたび、公式オンラインショップ限定色として「さくらピンク」を新たにラインアップしました。
これにより、公式オンラインショップでは「ブルー・グレー・アイボリー・オールブラック・スノーホワイト・さくらピンク」の全6色展開となり、お好みや車種に合わせてお選びいただけます。
■企画意図
「さくらピンク」は、桜並木を走るドライブシーンをイメージした新色です。
柔らかい色味のボディや明るいトーンの内装と相性がよく、好きな世界観で車内をまとめたい方にも取り入れやすいカラーです。
春の節目にあたる桃の節句・3月3日に販売開始します。
お気に入りの色で気分を上げ、新生活の安全で楽しいドライブを応援します。
■キャンペーン情報
新色「さくらピンク」の販売開始を記念し、以下のキャンペーンを実施します。
(1) 予約キャンペーン
【期間】2026年2月20日(金)10:00～2026年3月2日(月)23:59
【内容】・送料無料(通常800円を当社負担)
・オリジナルエコバッグをプレゼント
【対象】公式オンラインショップにて
「LumieHUD さくらピンク」を予約購入された方
(2) 発売記念キャンペーン
【期間】2026年3月3日(火)10:00～2026年3月31日(火)14:00
【内容】・ギフトラッピング無料
・オリジナルボールペン＆付箋をプレゼント
【対象】公式オンラインショップにてLumieHUDを購入された方(全色対象)
■「LumieHUDさくらピンク」商品概要
LumieHUDさくらピンク
品名 ： LumieHUD(ルミエハッド)
希望小売価格： 22,000円(税込)
発売日 ： 2026年3月3日(火)
■取扱い販売店
●予約受付
期間 ： 2026年2月20日(金)10:00～3月2日(月)23:59
予約受付ページ： https://lumiehud.official.ec/items/133566270
●販売
開始日時 ： 2026年3月3日(火)10:00
公式オンラインショップ： https://lumiehud.official.ec/items/97340914
※2月27日(金)14:00までの予約分は3月3日(火)着にて発送、以降の予約分は3月2日(月)より順次発送します。(一部離島を除く)
■会社概要
社名 ： 日本精機株式会社
所在地 ： 新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34
設立 ： 1946年(昭和21年)12月24日
事業内容 ： 四輪車用・二輪車用・汎用計器類／
OA・情報機器操作パネル／空調・住設機器コントローラー／
高密度実装基板EMS等の製造、販売、他
ブランドURL： https://www.moado.jp
会社HP ： https://www.nippon-seiki.co.jp/
【製品に関するお客様お問い合わせ先】
moado公式LINEよりお問い合わせいただけます。
https://lin.ee/eXEwgTw
moado公式LINEお友だち登録用二次元コード