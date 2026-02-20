中央労働金庫(東京都千代田区・理事長 杉浦 賢次)は、CSR活動における若年者への金融リテラシー向上への取り組みの一環として、小学生・中学生向け金融教育教材『新・大人社会へのパスポート6～きみならどっち？未来のお金のわかれ道～』(DVD・ワークブック)を制作しました。

本教材は、「家計管理(お金について収入と支出を考えながら上手に管理し、先を見通して考える力)」と「消費者トラブル(買い物や契約等の場面で困った問題が起こらないよう、トラブルを未然に防ぐ力)」を柱とした構成としており、日常生活において身につけるべき金融リテラシーを学習できる教材となっています。

また、本教材は、学校や団体等からの申し込みにより提供しています。活用を希望される場合は、当金庫までお問合せください。

DVDジャケット









〔教材の特徴〕

1.小学校低学年(1・2年生)・中学年(3・4年生)・高学年(5・6年生)・中学生の計4区分に内容を整理したことで、それぞれの学年に応じて金融教育が実施しやすい構成としています。





2.DVD(動画)は2択クイズを柱とした6分～7分程度の短編動画、ワークブックでは4コママンガの正誤問題やワークショップ等で構成しており、小・中学生が楽しみながら学習できます。





3.当金庫が大学ゼミと連携した取り組みで授業協力を実施している「法政大学 経営学部 新倉ゼミ」から提案を受けた教材の制作コンセプトや演出、キャラクター等のアイデアを教材制作の中で反映しました。





DVD・ワークブックの内容は、中央労働金庫ホームページにて公開していますので是非ご覧ください。

中央労働金庫は、若年者の金融リテラシー向上に寄与する活動を引き続き取り組んでまいります。





教材URL： https://chuo.rokin.com/aboutus/csr/passport6/





【中央ろうきんの概要】

名称 ： 中央労働金庫

代表者 ： 理事長 杉浦 賢次

本店所在地： 東京都千代田区神田駿河台2-5

設立 ： 1952年4月25日(2001年4月1日合併)

事業内容 ： 労働金庫法に基づく預金・貸出・為替等の金融業務

事業エリア： 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

URL ： https://chuo.rokin.com/





ワークブック(小学校低学年)





ワークブック(小学校中学年)





ワークブック(小学校高学年)





ワークブック(中学生)