MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研株式会社(代表取締役社長：宮岡 拓洋)は、健康経営セミナー「＜実践！健康経営セミナー＞ 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイント」を2026年3月6日(金)にオンライン開催いたします。





持続可能な健康経営を行うためには、健康経営を通じて何を実現するかを定めた推進方針が経営方針と連動していることが重要です。推進方針の実現に向けて達成すべき目標や中間指標を設けることで、効果的にPDCAサイクルを回し、健康経営を通じた経営理念の実現や課題解決に繋がります。

これらを体系的に整理したものが戦略マップです。





2025年3月に、健康経営優良法人認定事務局から戦略マップの新フォーマットが示され、健康経営度調査の設問もこれに対応した内容へと刷新されました。また、中小法人部門でも同内容がブライト500の評価項目に追加されています。

本セミナーでは、これらを踏まえ、新フォーマットでの戦略マップの策定・見直しのポイントや活用方法について解説します。









詳細URL： https://rm-navi.com/search/item/2438?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20260220_1

＊「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。









■開催概要

(1) 開催日時

2026年3月6日(金) 14:00～14:45





(2) 開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)





(3) 主催

MS&ADインターリスク総研株式会社





(4) 対象(おすすめ)

・戦略マップを作成したい、見直したいご担当者・責任者

・経営層を巻き込み、全社的に健康経営を実践したい担当者・責任者

・自社における健康経営の成果を検証したい担当者・責任者





(5) 参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)





(6) 講師

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

・上席コンサルタント 田中 ゆか

・テクニカルアドバイザー 星川 加奈

※本セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

※プログラムおよび講演内容については一部変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。





(7) お申し込みページ

下記URLよりセミナー申込サイトへアクセスの上、お申し込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_XBJ02R13QMKW_AIxT8_bBg#/registration

＊本セミナーを通じ取得した個人情報はMS&ADインターリスク総研株式会社にて、商品・サービスやセミナー等の案内に利用することがあります。





(8) 留意事項

＊後日、アーカイブ配信を予定しております。本セミナーへお申し込みいただけましたら、詳細は別途ご案内します。

＊当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りいたします。

＊個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合がございます。









■お問い合わせについて

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ セミナー担当

MAIL： KENKO@ms-ad-hd.com









【MS&ADインターリスク総研株式会社について】

本社 ： 〒101-0063

東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス(10～11階)

代表者 ： 代表取締役社長 宮岡 拓洋

設立 ： 1993(平成5)年1月4日

資本金 ： 3億3,000万円

URL ： https://www.irric.co.jp/

事業概要： コンサルティング、受託調査研究、セミナーの開催／講師派遣、出版