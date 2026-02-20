株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年2月20日(金)より、店頭およびオンラインストアにて、ホワイトデー限定ラスクを発売いたします。





数量限定のチョコレートラスク









“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZAN(カフェオウザン)。ホワイトデーに向けて、数量限定の特別な商品をお作りしました。

小さめのサイズが可愛いキューブラスク(5個入)と、細長い形状のスティックラスク(5・10本入)の3種類です。





2026年ホワイトデー限定商品のテーマは、“ネイビーに咲く、大人可愛い春ギフト”。上品な印象のネイビーにトレンドカラーのチョコレートブラウン(カカオブラウン)を合わせました。

落ち着きのある色合いの中にさりげない甘さを加えて、華やかな印象のデザインに仕上げています。「上品さ」と「可愛らしさ」が並び立つ、CAFE OHZANらしさがあふれるギフトになりました。





色とりどりの華やかなお菓子です









ネイビー＆チョコレートブラウンの上品なパッケージを開けると、春色カラーのデコレーションラスクが入っています。2種類のストロベリーチョコレートに定番のミルクチョコレートとホワイトチョコレート、そして新登場のレモンチーズチョコレートの計5種類。フルーツやナッツを飾った、彩り華やかなチョコレートラスクです。





青色のチョコレートはホワイトチョコレートを色付けしたもの。優しくとける甘さの中に、ドライオレンジとローストアーモンドの香りがアクセントになっています。ミルクチョコレートには白いハートとラズベリー、赤い金平糖を合わせました。彩りのコントラストが際立つホワイトデーらしいデザインです。

初登場のレモンチーズチョコレートは、ホワイトチョコレートがベース。チーズの爽やかな酸味とレモンの風味を加えて、春らしさを感じられる味にしました。イエローのレース柄で可愛らしく上品に仕上げています。





ギフトにおすすめです









箱を開ける前から「これは好き！」と思っていただけるようにデザインしました。

CAFE OHZANの“大人可愛い”を知っている人にこそ選んでほしい限定商品です。





ホワイトデー用としてはもちろん、それ以外のご用途にもおすすめです。

女性同士のギフトや自分へのご褒美、感謝を伝えたい大切な方へ。

特別な一日にたくさんの想いを込めて、贈り物はいかがでしょうか。





CAFE OHZAN(カフェオウザン)公式オンラインストア

URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■キューブラスク5個入 シェリー / Le Cube Rusk Cherie

5つの小さなお菓子が入っています





フランス語で「愛しい人」を意味する“シェリー”と名付けられたキューブ型のラスク。キューブラスクは、小箱の内側までデザインが入っており、食べ終わったあともとっておきたくなる可愛らしさ。ギフトに喜ばれるおすすめ商品です。

毎年話題を集めるのが中央のクマチョコレート。CAFE OHZANのホワイトデー限定品に毎年入っている大人気のクマちゃんです。今年も可愛がっていただけますように！





商品名 ： キューブラスク5個入 シェリー

価格 ： 1,782円(税込)

発売日 ： 2026年2月20日(金)

販売URL ： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#CU5-26WD









■スティックラスク5本入 アドラーブル/ Le Stick Rusk Adorable

鮮やかなチョコレート。5本セットです





フランス語で「素敵な、とても可愛い」を意味する“アドラーブル”と名付けられた、スティック型のラスク。5色のチョコレートが目を引く華やかな商品です。

ストロベリーチョコレートにはサクサク食感のフィアンティーヌやストロベリーをトッピング。中央のラスクに載ったチョコプレートは、CAFE OHZANのロゴをオリジナルでプリントしたもの。少し厚みのあるチョコプレートで、ホワイトチョコレートのコクをより深く感じられます。





商品名 ： スティックラスク5本入 アドラーブル

価格 ： 1,566円(税込)

発売日 ： 2026年2月20日(金)

販売URL ： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST5-26WD









■スティックラスク10本入 シュピネ/ Le Stick Rusk Choupinet

バリエーション豊かな10本入





フランス語で「可愛いあなた」を意味する”シュピネ”と名付けられたスティック型のラスク。ホワイトデー限定品の中で最もたくさんの味を楽しめるのが、こちらのシュピネです。

アドラーブルに入っている限定5本に、紅茶チョコレート、キャラメルチョコレート、ビターチョコレートなどを追加。10本すべてが異なるデザインでどれから食べるか悩んでしまいそうです。年度末のご挨拶や差し入れなどにも選ばれています。





商品名 ： スティックラスク10本入シュピネ

価格 ： 2,916円(税込)

発売日 ： 2026年2月20日(金)

販売URL ： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#ST10-26WD









■直営店

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■一部商品取扱店

※ホワイトデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。

・東京駅(八重洲中央口コンコース)

PLUSTA Gift東京八重洲中央





・東京駅(八重洲北口正面)

RECIOUS DELI TOKYO





・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ：044-431-3010





・西武・そごうショップ

三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階

お問い合わせ：048-259-5577





・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ：044-712-0809





・羽田空港(第1ターミナル／3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127





2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ：03-5757-8131





2F出発ロビー2 PIER4

お問い合わせ：03-5757-8134





・羽田空港(第2ターミナル／2か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ：03-6428-8725





2F 国内線出発ロビー 3 東京食賓館 時計台1番前

お問い合わせ：03-6428-8713





・成田空港(第3ターミナル)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161









■一部商品取扱店(期間限定)

※ホワイトデー限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。





・藤崎百貨店(2月26日～3月14日)

・ながの東急百貨店(2月26日～3月15日)

・京王百貨店サテライト ららぽーと立川立飛店(2月28日～3月31日)

・盛岡駅ビル フェザン(3月3日～3月15日)

・神戸大丸(3月4日～3月14日)

・博多阪急(3月4日～3月17日)

・秋田駅ビル トピコ(3月5日～3月15日)

・南町田グランベリーパーク(3月6日～3月15日)

・ルクア大阪(3月6日～3月14日)

・渋谷スクランブルスクエア(3月8日～4月8日)

・横浜高島屋(3月11日～3月31日)





■会社概要

商号 ： 株式会社珠屋櫻山

代表者 ： 代表取締役 町田 素直

所在地 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683