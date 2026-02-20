自然食品のプレマ株式会社(代表取締役：中川 信男、本社：京都市中京区)は、食品の鮮度を保持する独自技術「エンバランス加工」を展開する有限会社ウィルマックスと共同開発した新商品、「プレマルシェ×エンバランスコラボ premarchembalance ストックメイト キューブ」を2026年2月17日(火)に発売いたしました。





本製品は、一般的な味噌のひとパック分(1kgまで)の味噌を収納できるサイズ感と、冷蔵庫内の収納効率を最大化する立方体のフォルムが特長です。味噌のほか、高さのあるケーキやおかずなどの保管にも、幅広くお使いいただけます。エンバランス加工により、新鮮さとおいしさをしっかりキープします。





販売ページ「びんちょうたんコム」

https://www.binchoutan.com/em-balance/premarchembalance.html





premarchembalance ストックメイト キューブ





■premarchembalance ストックメイト キューブ5つのポイント

1. 「エンバランス加工」で、おいしさと鮮度をしっかりキープ

エンバランス加工とは、プラスチック原料に施される特殊技術で、食品の酸化(劣化)を抑え、発酵・熟成を促進するなどの利点があります。ストックメイトに保存することで、味噌の風味が損なわれず、野菜などの生鮮食品も驚くほど長持ちします。BPAフリーで人体にやさしく、何度も繰り返し使えるため環境にもやさしい設計です。





2. 味噌ひとパック分が「そのまま」入る！移し替えの手間を楽ちんに

「味噌を別の容器に移し替えるのが面倒」という声に応え、市販の味噌のパック(1kgまで)をひっくり返すだけで、簡単に移し替えられるサイズに設計しました。スプーンなどを使わなくても、パックの底をポンポンと叩くだけで、味噌をスポッと移し替えできます。忙しい方や、家事をラクにしたい方に最適です。





3. 冷蔵庫にスッキリ収まる「立方体(キューブ)」デザイン

丸型の容器で生まれがちな冷蔵庫内のデッドスペースを解消するため、スクエア形状にしました。高さ(約95mm)があるため、かさばるブロッコリーなどの野菜や、割れやすいクッキーなどの保存にも便利です。





4. 自由な発想で使える「リバーシブル」構造

フタをひっくり返して食品をのせ、本体を逆さまにして被せることで、崩れやすい手作りケーキや、盛り付けた後のおかずの一時保存容器としても活躍します。





5. 生命力の象徴「フラワーオブライフ」のシンボル入り

フラワーオブライフは宇宙の有象無象や生命の根源を表し、命のサイクルを示すとされる幾何学模様。古来から生活に取り入れられ、遺跡や文化財でフラワーオブライフと思われる模様が発見されています。





多様な用途に使えます





■開発背景：開発担当者のズボラ心「移し替えが面倒」から生まれた

本商品の開発は、商品担当者が自社製品「中川信男の手前味噌(600g)」を愛用するなかで感じていた、抵抗感がきっかけでした。

「せっかくおいしい味噌を使っているのに、プラスチックの販売容器のまま使い続けるのは忍びない。かといって、ベタつく味噌をスプーンで毎回移し替えるのは、忙しいなかでは面倒くさい……」

そんな悩みに加え、お客様からも「エンバランスで味噌専用のケースが欲しい」という要望を多数いただいていました。そこで、「市販の味噌のパックからスポッと簡単に移し替えることができて、中身がひと目でわかり、冷蔵庫で場所を取らない」究極の形をめざしました。「少しでも家事を楽にしたい」と願うすべての方に役立ちたいとの想いから誕生したのが、ストックメイト キューブです。









＜premarchembalanceについて＞

「premarchembalance」は、プレマ株式会社が展開するライフスタイルシリーズ「プレマルシェ」と、鮮度保持容器として長年の人気を誇る「エンバランス」とのコラボレーションシリーズです。これまでに、シェイカー、腹巻き、ランチボックス、サプリケース、パスタケース、梅しごと、耐熱コップ、ワンタッチストッカー、バターケース、そしてこのたびのストックメイト キューブと、現時点で10点のアイテムが揃います。





▼プレマルシェ×エンバランス 鮮度保持 premarchembalanceシリーズ

https://www.binchoutan.com/em-balance/premarchembalance.html#top









＜製品詳細＞





エンバランス加工のストックメイト キューブ

本体とフタ





■商品名：プレマルシェ×エンバランスコラボ

premarchembalance ストックメイト キューブ

■価格 ：2,850円(税込)

■サイズ：約152×138×95mm

■容量 ：1050ml

■材質 ：本体 ポリプロピレン(エンバランス加工)

フタ ポリプロピレン(エンバランス加工)

■日本製

■BPAフリー

■販売開始日：2026年2月17日(火)









＜購入先＞

■通販サイト「びんちょうたんコム」

http://www.binchoutan.com

■実店舗「プレマルシェ・オーガニクス」

https://www.binchoutan.com/showroom.html









≪3月末まで、新発売キャンペーン実施中！≫

●プレマルシェ×エンバランスコラボ premarchembalance ストックメイトキューブ

12％OFF 希望小売価格 2,850円→価格 2,480円(税込)





●ストックメイト キューブ3個ご購入で、中川信男の手前味噌(600g)プレゼント！









＜会社概要＞

プレマ株式会社

所在地 ： 〒604-8331

京都市中京区三条通猪熊西入御供町308 プレマヴィレッジ京都三条

公式サイト： http://www.prema.co.jp/