株式会社OfficeOta(本社：愛知県春日井市)は、愛知県内で満室実績100％(7棟・43庫稼働中)を達成している収益型連棟倉庫「アメリカンストレージ」のフランチャイズ事業を開始しました。





アメリカンストレージ外観





「アメリカンストレージ」は、空き地や遊休地を安定した収益資産へと転換できる低リスク型のストレージビジネスです。初期投資回収期間は約7年前後を想定しており、長期にわたり安定収益が見込める点が特徴です。

同社はこれまで、アメリカンガレージの施工・販売で培ったノウハウを活かし、2年前より本事業を展開。現在、愛知県内で7棟・43庫が稼働し、すべて満室、空き待ちが発生するなど高い稼働率を維持しています。

背景には、資材置き場や個人利用を目的とした小型倉庫需要の増加があり、セルフストレージ市場は全国的に拡大傾向にあります。

こうした実績と市場の成長を背景に、全国の建築会社・工務店に向けてフランチャイズ展開を開始しました。





アメリカンストレージ外観正面





■アメリカンストレージとは

アメリカンストレージは、アメリカで一般的に普及しているセルフストレージ文化を、日本の土地事情や建築環境に合わせて再構築した収益型連棟倉庫です。

主に個人事業主や法人、趣味用途などの保管ニーズを想定し、バイク・工具・資材・季節用品などの収納スペースとして活用されています。

建物はシンプルな構造で、比較的短期間・低コストでの建築が可能です。また、1棟あたり複数区画に分けて貸し出すことで、空室リスクを分散しながら安定した収益を見込めるビジネスモデルとなっています。

株式会社OfficeOtaでは、これまで自社での運営・検証を重ね、実際に満室稼働を実現してきたノウハウをもとに、今回フランチャイズ事業として展開します。

建築業者にとっては、新築住宅や大型案件に依存しない「継続的な収益モデル」として導入しやすい新たな事業機会となります。





アメリカンストレージ開口オープン

アメリカンストレージ庫内部

アメリカンストレージ車





■今後の展開とフランチャイズ募集について

株式会社OfficeOtaでは、アメリカンストレージ事業を全国へ展開するため、フランチャイズ加盟店の募集を開始しました。

すでに兵庫県姫路市にて、株式会社ビルドプラスが第1号加盟店として事業をスタートしており、今後は同様のモデルを全国へ展開していく予定です。





フランチャイズ加盟店には、

・設計・施工ノウハウ提供

・収益シミュレーション提供

・運営ノウハウ提供

・集客支援

などを含めたサポート体制を用意しており、ストレージ事業が初めての事業者でも安心して導入できる仕組みを整えています。





今後も株式会社OfficeOtaでは、土地活用や新規事業を検討する事業者に向けて、安定性と将来性を兼ね備えたビジネスモデルの提供を進めてまいります。