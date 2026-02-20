猫ちゃんの「かわいい」をとことん楽しめる キャティーマンの全面透明の球体型猫ベッド『Clear spot』新発売
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、「キャティーマン」から『Clear spot』を2026年2月20日に発売いたしました。
Clear spotのご紹介
●商品紹介
包み込まれるような感じがまるでお部屋みたいで落ち着ける、全面透明の球体型猫ベッドです。横に開口部があるので入りやすく、全面透明なので、外からくつろいでいる猫ちゃんや肉球が見えるようになっています。ふわふわとさらさらのリバーシブルクッション付きで、1年を通してご利用いただけます。滑り止め付きです。肉球シールが付いているので、好みにアレンジすることも可能です。
うちのコの「かわいい」をとことん楽しめるアイテムとなっております。
簡易組立式です。
くつろぐ猫ちゃん(1)
【本体重量】約850g
【組立サイズ】幅35cm×高さ40cm×奥行35cm
【セット内容】本体、台座、クッション、ネジ、すべり止め、肉球シール
【材質】
本体 ：PET
台座 ：ABS樹脂
クッション：ポリエステル
ネジ ：スチール
すべり止め：TPR
肉球シール：紙
くつろぐ猫ちゃん(2)
●商品概要
商品名 ：Clear spot
JANコード ：4976555879247
発売日 ：2026年2月20日
用途 ：ベッド(猫用)
参考希望小売価格：オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL ： 0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry