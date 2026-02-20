『高市雅風箏リサイタルXIII 巡る』が2026年3月7日 (土)にサントリーホール ブルーローズ（東京都 港区 赤坂 1-13-1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

箏・三弦（中棹）・十七弦演奏者の高市雅風のコンサート、第13回目の開催が決定！今回は「巡る」をテーマに箏独奏、三弦弾き歌い（箏と合奏）、箏二重奏、十七弦二重奏のコンサートとなります。曲目は、特別出演に丸田美紀を迎え、生まれ変わっても同じ出会いを「めぐりめぐる」（沢井忠夫作曲、十七弦二重奏）、ゆらぎを多用した、映画『犬神家の一族』ほか市川崑監督作品の劇中曲としても知られる「双輪」（小杉太一郎作曲、箏二重奏）、輪廻のような「輪音」（唯是震一作曲、箏独奏）。さらに、若い世代の古市雅結と共演で、伝えていきたい言葉・風情である「巡～和の四季」（岩前明彦作詞作曲、三弦・箏・唄バージョン初演）を予定しています。

高市雅風プロフィール

第46期NHK邦楽技能者育成会卒業平成12年、19年NHK邦楽オーディション合格第9回長谷検校記念全国邦楽コンクールにて四重奏メンバーとして優秀賞受賞平成15年度文化庁新進芸術家国内研修制度修了高市雅都予門人宮本幸子に箏を、中島一子に三弦を師事日本三曲協会、藝能史研究会会員、公益財団法人正派邦楽会大師範文化庁芸術祭参加公演主催、CD参加等演奏活動の他、助成を得て邦楽体験事業の企画・指導、小中学校の邦楽授業の指導等も行う公式サイト http://www.hogaku.net/

開催概要

『高市雅風箏リサイタルXIII 巡る』開催期間：2026年3月7日 (土) 14：00開場／14：30開演 ※上演時間：約1時間半会場：サントリーホール ブルーローズ（東京都 港区 赤坂 1-13-1）■出演者高市雅風（箏・三弦・十七弦・唄）丸田美紀（箏・十七弦）古市雅結（箏）■チケット料金一般前売：3,500円高校生以下：1,000円（自由席・税込）

